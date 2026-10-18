Krka pokazala zobe favoritom iz Beograda

Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Aba izgubili proti Crveni zvezdi z 78:97 (18:27, 42:44, 62:74).

Novomeška zasedba je tretjič klonila v elitnem regionalnem tekmovanju. Po porazih proti Budućnosti in FMP ji je košarkarsko mero vzela tudi ekipa iz srbske prestolnice. Košarkarji iz Beograda so takoj zagospodarili v dolenjski prestolnici in si hitro priigrali deset točk prednosti (9:19), a Novomeščani so bili do konca prvega polčasa zelo vztrajni. Tekmecem niso dovolili, da bi se odlepili, v drugi četrtini so povsem zasenčili papirnate favorite iz Srbije.

V 18. minuti je Diante Baldwin poskrbel za prvo vodstvo domače ekipe na tekmi (38:36), minuto kasneje pa je Jazon Krošelj povišal na 40:36. Novomeščani v drugi polovici tekme niso bili kos Beograjčanom. V 28. minuti so zaostali za 14 točk (56:70), zavoljo resne in odgovorne igre tekmecev pa jim nato več niso bili konkurenčni. Pri Novomeščanih je bil najučinkovitejši Baldwin, ki je 20 točkam dodal še sedem podaj. Galin Smith je dosegel 14, Blaž Mahkovic pa 13 točk. Krka se bo v prihodnjem krogu 23. oktobra v Zagrebu pomerila s Cibono.