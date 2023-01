Krka še drugič v sezoni ugnala Domžalčane

Košarkarji Krke so v derbiju 13. kola lige Nove KBM še drugič v sezoni premagali Helios in ostajajo neporaženi. Do zmage so prišli na podoben način kot na prvi medsebojni tekmi v Domžalah, tudi na domači tekmi so večji del zaostajali, na koncu pa vendarle prišli do preobrata. To pa po zaslugi meta za tri točke in Jana Špana, ki je na začetku zadnje četrtine povlekel novomeški voz iz neugodnega položaja.

Krka : Helios 74:67 (50:56, 33:35, 18:18) Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Petek (Maribor), Španič (Postojna), Pipan (Cerklje na Gorenjskem). Krka: Stergar 5 (2:2), Cerkvenik 6, Stipčević 17 (3:3), Jurković 5 (1:5), Spasojević 13, Špan 15, Škedelj 5 (1:2), Macura 8 (2:4). Helios: Luke 14 (1:2), Mirtič 8, Buljević 7 (2:2), Oman 9, Tunstall 10 (2:3), Bačvič 7, Mahkovic 12 (4:4). Prosti meti: Krka 9:16, Helios 9:11. Met za 3 točke: Krka 7:24 (Špan 3, Stipčević 2, Stergar, Spasojević), Helios 8:29 (Luke 3, Mahkovic 2, Buljević, Oman, Bačvič). Osebne napake: Krka 18, Helios 17. Pet osebnih napak: /

Tekma, med katero sta bila lahko trenerja bolj zadovoljna z obrambo kot napadom, saj igralcem nikakor ni stekel met, je bila sicer zelo izenačena. Krka je do začetka zadnjega dela vodila le nekajkrat, a z izjemo 2:0 nikoli več kot za točko. Na drugi strani so imeli Domžalčani dvakrat prednost sedmih točk, prvič na začetku tekme, drugič pa pri izidu 47:54.

Pred začetkom zadnje četrtine so gostje vodili s 56:50, nato pa je na sceno stopil Špan. Zadel je tri zaporedne trojke – pred tem je Krka zadela le en met za tri točke – za delni izid 9:0, nato pa dosegel še dve točki in spodbudil soigralce, da so še oni začeli zadevati z razdalje. Trojke so zadeli še Radosav Spasojević, Rok Stipčević, s 17 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, in v zadnji minuti še Leon Stergar. Na drugi strani so Domžalčani grešili, tako da so morali še drugič v sezoni čestitati tekmecem.

V naslednjem kolu bo Krka gostovala v Podčetrtku, Helios pa bo gostil Šentjur.