Krka snuje revanšo, na Gorenjskem tudi štajerski derbi

Prvi del košarkarske sezone na domačih tleh se bliža vrhuncu, v moški konkurenci so v pokalnem tekmovanju ostali le še štirje. V četrtek bosta v Šenčurju na sporedu polfinalna dvoboja Helios – Cedevita Olimpija (17) in Šenčur – Krka (20), v petek pa dvojni finalni spored: ob 17. uri se bodo v štajerskem dvoboju košarkarice Maribora in Celja udarile za pokalni naslov, ob 20. uri bo pokalni vikend zaokrožil moški finale.

Foto Simon Pelko/KZS

»Naučili smo se, da si ne smemo dovoliti podcenjevanja nasprotnikov, če želimo osvojiti to za nas zelo pomembno lovoriko,« Jaka Blažič zagotavlja, da tekem na Gorenjskem ne bodo vzeli z levo roko. Ob pričakovanem razpletu polfinala se bodo za naslov v finalu pomerili s Krko. »Ne vem, če smo v tej sezoni sploh že imeli šest dni časa za počitek, ki nam je prišel zelo prav. Proti Šenčurju nam ne bo lahko, na svoji strani bodo imeli tudi gledalce, nato pa upam da se v finalu pomerimo z Olimpijo in poskušamo popraviti spodrsljaj z začetka sezone,« napoveduje trener Krke Dejan Jakara.

»V finalu se dogajajo tudi presenečenja,« dodaja Zoja Štirn iz vrst Cinkarne Celje, ki prav tako brani pokalni naslov in bo znova v vlogi favorita, Mariborčanke pa v petkovem popoldnevu upajo na presenečenje.

Zoja Štirn. Foto Simon Pelko/KZS

Prireditelji v Šenčurju obljubljajo zanimiv spremljevalni program v dvorani in tudi pred njo, ob tem je za dobro novico poskrbela tudi košarkarska zveza, ki s Sparom nadaljuje plodno sodelovanje in ga razširja tudi na mlajše kategorije. Spar naj bi bil poleti podpornik na domačem evropskem prvenstvu za košarkarje do 20 let, ki bo od 11. do 19. julija v Ljubljani.