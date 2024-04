Krka zadnja, a ni izpadla

Košarkarji Krke so v 26. kolu lige ABA izgubili z Borcem s 83:101 (25:29, 49:56, 71:72). Novomešani kljub porazu v zadnjem kolu rednega dela in zadnjemu mestu na lestvici ostajajo člani elitne lige ABA. Kožo jim je rešil klub iz Dubaja, ki se bo naslednjo sezono pridružil jadranski druščini, zato bo tekmovanje namesto letošnjih 14 ekip štelo dve več. Torej vse klube iz te sezone ter Dubaj in prvaka lige ABA 2.

Krka je četrtič v zgodovini tekmovanje končala na zadnjem mestu, izkupiček petih zmag pa je njen drugi najslabši v šestnajstih sezonah. Pred dvema letoma, ko so se za eno leto poslovili od prve lige ABA, so imeli zgolj štiri zmage. Najboljši sezoni v zadnjih desetih letih je imela Krka 2013/14 in 2014/15, ko je zbrala po dvanajst zmag, sicer pa je 2010/11 zbrala celo 17 zmag.

Borac – Krka 101:83 (29:25, 56:49, 72:71) Dvorana Borac, 1000 gledalcev, sodniki Nikolić (Srbija), Radojković (Hrvaška), Majkić (Slovenija). Borac: Rebrača 2, Segu 19 (2:3), Birts 15 (3:5), Tasić 16 (6:6), Radović 3 (1:1), Tomašević 17 (5:5), Talić 3, Franklin 6 (2:4), Uskoković 9 (1:3), Čarapić 11 (2:2); Krka: Planinić 14 (6:6), Hamilton 2, Stergar 9 (0:2), Bačvić 3, Cerkvenik 14 (1:2), Jurković 8, Špan 22, Škedelj 11 (2:2); prosti meti: Borac 22:29, Krka 9:12; met za tri točke: Borac 7:15 (Uskoković 2, Tomašević 2, Segu, Talić, Čarapić), Krka 8:29 (Špan 4, Cerkvenik, Škedelj, Bačvić, Stergar); osebne napake: Borac 17, Krka 24; pet osebnih: Planinić (35.).

Tokrat v Čačku ni imela realnih možnosti za uspeh. Nastopila je brez dveh ključnih igralcev pod košema, Jurija Macure in Marka Radovanovića, ki sta zaradi poškodb že zaključila sezono.

Tekmo je odigrala z osmimi igralci. Jan Špan je dosegel 22 točk (met iz igre 9:18), po 14 pa sta jih dodala Darko Planinić in Miha Cerkvenik (7 skokov, 4 podaje).