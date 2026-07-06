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Košarka

Razočaranje tudi v Stožicah, nastop na SP vse bolj ogrožen

Najboljša strelca Slovenije proti Švedski v kvalifikacijah za SP 2027 sta bila Stefan Joksimović in Edo Murić. Lahko zgodbo rešita Dončić in Hayes?
FOTO: Fiba Basketball
Galerija
FOTO: Fiba Basketball
P. Z., STA
6. 7. 2026 | 22:16
6. 7. 2026 | 22:45
2:25
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Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79:88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami.

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Omić se je opravičil, Sekulić prosi za pomoč

Slovenija – Švedska 79:88 (24:30, 45:50, 58:69)

Dvorana Stožice, gledalcev 3500, sodniki: Calatrava (Španija), Yilmaz (Turčija), Jankowski (Poljska).
Slovenija: Samar 9 (2:2), Prepelič 6 (4:5), Murić 11 (1:2), Radović 5, Hrovat 7, Kroflič 8 (2:2), Cerkvenik 7, Joksimović 22 (5:5), Omić 4.
Švedska: Andersson 2, Cadeau 7 (4:6), Larsson 31 (10:15), Pohto 2, Gaddefors 8, Pantzar 14 (2:2), Njie 3 (1:2), Klintman 16 (2:2), Birgander 5 (1:2).

Slovenija po dveh zaporednih porazih – v petek je doživela blamažo v Estoniji – sicer ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita. Po izkušnjah z zadnjih dveh svetovnih prvenstev bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj sedem tekem. Vprašanje, ali bosta reprezentanco Aleksandra Sekulića lahko okrepila Luka Dončić in naturalizirani Jaxson Hayes.

FOTO: Fiba Basketball
FOTO: Fiba Basketball

Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po tri zmage in tri poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska.

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Računica jasna: zmaga bolj dragocena, kot bi bil za Slovence usoden poraz

Drugi del kvalifikacij se bo začel avgusta, nadaljeval novembra letos in končal februarja 2027. Na SP se bodo uvrstile najboljše tri ekipe iz novonastale skupine L.

Najboljša strelca Slovenije sta bila Stefan Joksimović z 22 točkami in Edo Murić, ki jih je zbral 11.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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