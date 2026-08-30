Razigrani Slovenci na krilih Prepeliča ostajajo v igri za SP

Po visokem porazu v Franciji so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo slovenski košarkarji v napol praznem Tivoliju povedli z 10:0, vodili od začetka do konca in dokaj zanesljivo premagali Madžarko, čeprav so na začetku zadnje četrtine popustili in se poigrali z živci navijačev. Na koncu je bilo 92:77 (STATISTIKA), Slovenija se je z dna lestvice dvignila na tretje mesto v skupini.

Selektor Aleksander Sekulić je premagal rojaka na klopi Gašperja Okorna. Sanje o nastopu na mundialu so še žive, a pot ne bo lahka. S 24 točkami (6 trojk) in 9 asistencami se je najbolj izkazal Klemen Prepelič, z 12 skoki in 15 točkami se je izkazal tudi Alen Omić. Aleksej Nikolić je dodal 18 točk.

Naslednji tekmec Slovenije bo Finska. Tekma bo 27. novembra v Sloveniji. Nato sledijo: 30. novembra Madžarska v gosteh, 25. februarja 2027 Francija doma in 28. februarja Finska v gosteh.