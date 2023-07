Kyrie Irving za 126 milijonov ostaja v Dallasu

Ob polnoči 1. julija se je v ligi NBA uradno začel t.i. free agency, torej obdobje, ko igralci brez pogodb lahko podpišejo dogovore z novimi (ali starimi) ekipami. V Dallasu so celo poletje napovedovali, da si želijo doseči dogovor s Kyriejem Irvingom in zdaj jim je to tudi uspelo. Ponudili so mu triletno pogodbo v višini 126 milijonov dolarjev – precej manj od maksimalne pogodbe, ki bi jo lahko dobil, a hkrati še vedno ogromno za igralca, ki je milo rečeno muhast.

Dallas je z Irvingom enostavno moral podaljšati pogodbo, da ga ne izgubijo zastonj, potem ko so zanj v menjavi v Brooklyn poslali Spencerja Dinwiddieja, Doriana Finney-Smitha in izbor na naboru. Vprašanje je bilo le, pri kakšni dolžini in višini bodo našli skupni jezik.

Zadnje leto je Irvingova izbira, vrača se Seth Curry

Irving je tako podpisal triletno pogodbo, v zadnjem letu ima t.i. player option, kar mu omogoča, da že po dveh letih zapusti Dallas, če se z ekipo ne bi ujel. V prvi sezoni bo dobil 38,9 milijona dolarjev plače, nekoliko manj kot lani, nato pa vsako sezono še standardnih 8 odstotkov več.

Dallas je tako ostal pod mejo luksuznega davka, zato so si lahko privoščili še eno okrepitev na prostem trgu. V Teksas se vrača Seth Curry, odlični strelec za tri točke, ki je dvakrat že igral za Dallas. V lanski sezoni v Philadelphii se Curry ni najbolj izkazal, pri 32. letih se njegova krivulja počasi obrača navzdol, poleg tega pa sodi med slabše branilce v ligi. A je kljub temu še vedno eden boljših strelcev za tri točke, kar bo ob Luki Dončiću dragoceno orožje v igri Dallasa. S Curryjem so sklenili dveletno pogodbo za devet milijonov dolarjev.

Luka in Kyrie bosta na igrišču morala poiskati delujoče sožitje, ki bo prinašalo tudi zmage. FOTO: Reuters

Dallas si lahko na tržnici privošči še enega igralca za t.i. midlevel exception, torej s pogodbo, ki na letni ravni ne presega 12,4 milijona dolarjev. Cilj bo obrambni specialist na krilu, čeprav takšnih na trgu ni na pretek. Dallas je že na naboru naredil korak naprej v obrambi, pripeljali so centra Derecka Livelyja II, ki bi moral okrepiti Dallasovo obrambo pod košem, če bo izpolnil pričakovanja.

Green ostaja v San Franciscu, VanVleet se seli v Houston

Eno od glavnih vprašanj letošnje tržnice je bilo povezano z usodo Draymonda Greena. Nosilec igre ostaja član Golden State Warriors, podpisal je štiriletno pogodbo z ekipo v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Če bi Green želel menjati sredino, bi lahko dobil precej več od 25 milijonov dolarjev letno, a se je odločil, da skupaj s Stephom Curryjem (in verjetno Klayem Thompsonom) še enkrat poizkusijo splezati na vrh lige NBA.

Organizator igre Fred VanVleet je našel novega delodajalca. 29-letnik, ki je doslej igral v Torontu in je z njimi osvojil tudi šampionski prstan leta 2019, se seli v Houston, kjer bo imel vlogo mentorja v mladi in nadarjeni ekipi. VanVleet je podpisal maksimalno pogodbo - tri leta za 130 milijonov dolarjev, nekoliko več, kot bo v Dallasu dobil Kyrie.

Bruce Brown, pomemben delček šampionske zasedbe Denverja, se seli v Indiano. Pacers so mu ponudili kar 45 milijonov dolarjev za dve sezoni in Brown je bogato pogodbo hitro podpisal. Indiana je podpisala tudi petletno maksimalno podaljšanje pogodbe z mladim zvezdnikom Tyresom Haliburtonom, ki bi bilo lahko vredno tudi 260 milijonov dolarjev, če bo Haliburton igral zelo, zelo dobro (postane All-NBA igralec, osvoji naslov prvaka, postane MVP lige ipd.).

Tyresu Haliburtonu se lahko smeji - postal je prvi "max" igralec svojega letnika. FOTO: Reuters

Varčevali niso niti v Memphisu, svojemu zvezdniku Desmondu Banu so prav tako ponudili podpis maksimalne pogodbe, ki mu bo v petih letih prinesla več kot 200 milijonov dolarjev in je prva 200-milijonska pogodba v zgodovini franšize grizlijev. Bane jo je seveda takoj podpisal, Memphis pa si je zagotovil dolgoročno prihodnost z enim od stebrov moštva.

Middleton ostaja v Milwaukeeju, Grant pa v Portlandu

Milwaukee Bucks so si zagotovili usluge Khrisa Middletona še za naslednje tri sezone, branilec moštva pa bo prejel 102 milijona dolarjev. Middleton bi na prostem trgu lahko dobil nekaj milijonov več, a je raje izbral nekoliko daljšo pogodbo, predvsem pa možnost, da se z Giannisom Antetokounmpom spet poteguje za vrh lige NBA.

V Portlandu so podpisali novo, petletno pogodbo z Jeramijem Grantom za 160 milijonov dolarjev. Poteza ni nepričakovana, je pa vseeno zanimiva, saj usoda Damiana Lillarda še ni znana. Če bodo Lillarda poslali v drugo ekipo, bodo svojo sredino najbrž precej pomladili in v tem primeru jim Grant ne bi kaj prida koristil. Podaljšanje pogodbe z Grantom verjetno kaže na to, da bo Lillard vsaj še nekaj časa ostal v Portlandu.

Hachimura ostaja, Vincent, Prince in Reddish prihajajo

Za konec poglejmo še, kaj so na prvi dan košarkarske tržnice postorili v zvezdniškem Los Angelesu. Iz Miamija so Lakers pripeljali Gaba Vincenta za tri leta in 33 milijonov dolarjev, za eno leto in 4,5 milijona prihaja Taurean Prince, za dve leti in minimalno pogodbo tudi Cam Reddish, z Ruijem Hachimuro pa so podaljšali pogodbo za tri leta in 51 milijonov dolarjev.

Pod črto bi lahko poslovanje ocenili kot uspešno, čeprav so si obetali, da bodo v ekipo pripeljali Bruca Browna, preden se je odločil za Indiano. Glavno vprašanje pa ostaja podaljšanje pogodbe z Austinom Reevesom. Malokdo dvomi, da bo Reeves dobil novo pogodbo, vprašanje pa je, kako visoka bo, segla bi lahko vse do 100 milijonov dolarjev.