Kyrie je vrhunski as, vodja moštva pa je Luka

Marko Milić je v sezoni 1997/98 postal prvi slovenski košarkar, ki se je preizkusil v ligi NBA. Dolgih 25 let pozneje je postal prvi Slovenec, ki je dobil priložnost za delo v trenerskem štabu enega od klubov v elitni ameriški ligi, pri Dallasu je eden od pomočnikov glavnega stratega Jasona Kidda. V prvem primeru je šlo za uresničitev sanj iz otroštva, v drugem, priznava, precejšnje naključje.​ Kaj meni o sodelovanju Luke Dončića in Kyrieja Irvinga? Kakšne so njegove naloge v strokovnem štabu Dallasa?