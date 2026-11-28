Derbi najboljših dveh ekip zahodne konference v ligi NBA se ni izšel, kot bi si želel slovenski košarkar Luka Dončić. Kljub veliki prednosti kalifornijske ekipe ob polčasu so se San Antonio Spurs v tretji četrtini pobrali in si priigrali tesno zmago (99:96). Obenem je bila to za obe ekipi zadnja tekma skupinskega dela pokala NBA, od katerega se Jezerniki po porazu poslavljajo.

Lakers so tekmo začeli odlično. Že po prvi četrtini so imeli 13 točk prednosti, kljub temu da slovenskemu zvezdniku ni stekel met za tri točke (0/6 v prvi četrtini). Za doseganje točk pa se Ljubljančan ni zanašal le na met z razdalje in je kljub temu nabral 14 točk. Jezerniki tudi v nadaljevanju niso popuščali in so v slačilnico odšli s prednostjo 16 točk.

Po vrnitvi na parket so Spurs dokazali, kako nevarni znajo biti za tekmece, in pred zadnjim delom dvoboja sta bili ekipi poravnani. Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je v tretji četrtini dosegel več točk (9) kot v celotnem prvem polčasu (8). Lakers so naslednjih dvanajst minut ves čas lovili manjši zaostanek, ki jim ga do konca obračuna ni uspelo izničiti.

Dončić je bil z 31 točkami prvi strelec obračuna (14/31 iz igre), a do konca ni ujel pravega ritma pri metu z razdalje, saj je dosegel le eno trojko (1/13 izza črte za tri točke). Ob tem je prispeval še šest skokov in osem podaj ter tri ukradene žoge, tri je tudi izgubil. Po koncu dvoboja se je 27-letnik zapletel v spor z enim od privržencev, ki je sedel ob tunelu do slačilnic. Slovenski as mu je vrgel svoj naglavni trak, nato pa se je ustavil in obrnil ter trak navijaču vzel iz rok. Ta je nato Dončića odrinil, preden so posredovali Jarred Vanderbilt in varnostniki.

Ekipa iz mesta angelov je pozdravila tudi vrnitev Austina Reavesa, ki je odigral svojo prvo tekmo po poškodbi pete, zaradi katere je izpustil zadnjih pet tekem pred današnjo. Američan je v prvem polčasu dosegel le dve točki, a se je nato razigral in se na koncu podpisal pod 21 točk in osem skokov. Center Walker Kessler je imel veliko dela z visokoraslim Francozom, a si je z desetimi točkami in 13 skoki prislužil visoke ocene za svoj nastop.

Tudi na drugi strani parketa so v ekipi sprejeli povratnike po poškodbi, saj sta zaigrala tako Dylan Harper kot De’Aaron Fox. Sicer je bil odličen Stephon Castle (26 točk in devet podaj), a se je po zahtevnem začetku izkazal Wembanyama. Zbral je 25 točk (10/25 iz igre) in 16 skokov.

Obe ekipi sta imeli pred dvobojem v pokalu dve zmagi in en poraz, a slavje Ostrog pomeni, da je zasedba s francoskim zvezdnikom Victorjem Wembanyamo na čelu tista, ki bo nastopila v četrtfinalu. Lakers bodo z nizom štirih gostovanj nadaljevali jutri, ko se bodo ob 22. uri po slovenskem času pomerili z Memphis Grizzlies.