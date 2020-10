FOTO:LA Lakers na pol poti do končne zmage

Ljubljana

Miamijev zvezdnik Jimmy Butler se je trudil, dosegel svojo normo točk, a brez pomoči Gorana Dragića je bil Miami nemočen. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports



LA Lakers (1) : Miami (5) 124:114 (29:23, 39:31, 35:39, 21:21) – 2:0

- Košarkarji Miamija so se na drugi tekmi finala NBA favoriziranim tekmecem upirali na vse pretege, a brez poškodovanih nosilcev igreinniso ogrozili druge zmage LA Lakersov. Kalifornijci so bili boljši s 124:114 in so na pol poti do končnega zmagoslavja, sicer že 17., s čimer bi na vrhu ujeli Boston.Dragić je s klopi v maski spremljal dvoboj v Orlandu. Njegov nastop na naslednjih tekmah je zaradi poškodbe levega stopala močno vprašljiv.Trener Miamijaje Dragićevo vlogo namenil, Adebaya pa je menjal. Prvo peterko so se setavljali šeinso bili pričakovano v začetki peterki.Trener LA Lakers Frank Vogel ni imel težav s poškodovanimi igralci. Miami je večji del prve četrtine narekoval ritme igre, na koncu pa popustil in si že priigral zaostanek šestih točk. Ključne so bile znova zadnje minute prvega polčasa, v katerih so LA Lakers z delnim izidom 19:6 ušli za 17 točk, ob odmoru pa je bila prednost po trojki14 točk, 68:54.Jezerniki so v prvem polčasu metali kar 27 trojk, natančni pa so bili devetkrat. Na celi tekmi so izvedli 47 metov za tri točke, kar je nov rekord finalnih serij, zadeli so jih šestnajst.V drugem polčasu so Lakersi le še rutinsko izpeljali svojo nalogo in prišli do druge zmage.Sanjski dvojec Lakersov LeBron James-Anthony Davis je na prvi tekmi skupaj dosegel 59 točk, danes sta svoj dosežek še popravila. James je dosegel 33 točk, Davis eno manj.(James 33 – met iz igre 25:14, za tri 8:3, 9 skokov in 9 podaj, Davis 32 – 20:15, 14 skokov, Rondo 16 – za tri 4:3, 10 podaj, Kuzma in Caldwell Pope po 11, Howard, Morris in Caruso po 6, Green 3; Butler 25 – 17:7, prosti meti 12:11), 13 podaj in 8 skokov v 45 minutah, Olynyk 24, 9 skokov, Herro 17, Nunn 13, Crowder 12, Robinson 9, Iguodala in Leonard po 7).97:49; 71:36;47:16; 27:11;17:10; 34/31;44; 37;32; 29.Tretja tekma, ponedeljek 1.30Četrta tekma, sreda ob 3.00Peta tekma, sobota ob 3.00:Šesta tekma, ponedeljek, 12. t. m. ob 1.30:Sedma tekma, sreda, 14. t. m. ob 3.00: