LA Lakers podaljšali z Redickom: Pričakujem najboljšo različico Luke

Los Angeles Lakers so objavili podaljšanje pogodbe z glavnim trenerjem JJ Redickom, medtem ko se ekipa s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem pripravlja na prihajajočo sezono lige NBA. Treningi se bodo začeli naslednji teden.

Predsednik košarkarskih operacij Jezernikov Rob Pelinka je na novinarski konferenci povedal, da so Redickovo pogodbo podaljšali kot znak dolgoročnega zaupanja v 41-letnega trenerja. »Ni mi ušla ta redkost, da glavni trener že prvič dobi podaljšanje pogodbe,« je dejal Redick. »Zavedam se, kako srečen sem, da sem del organizacije, ki me tako podpira.«

Rob Pelinka zaupa mlademu trenerju. FOTO: Katelyn Mulcahy/AFP

Podrobnosti o podaljšanju pogodbe niso znane. Redick se je LA Lakers pridružil leta 2024 s štiriletno pogodbo, vredno 432 milijonov dolarjev. Ekipo je v prejšnji sezoni kot glavni trener popeljal na tretje mesto v zahodni konferenci. V prvem krogu končnice so Lakers nato izpadli proti Minnesoti Timberwolves.

Luka Dončić in JJ Redick sta se dobro ujela. FOTO: Sam Hodde/AFP

Usoda zvezdnika LeBrona Jamesa pri LA Lakers še ni potrjena, saj se je po sezoni ugibalo, da bi lahko poskušal prestopiti drugam, če ga prizadevanja vodstva za obnovo ekipe ne bi prepričala. James je pripravljen, da se bo to sezono znova vrnil v igro, je dejal Pelinka in izrazil upanje, da bo prenovljena ekipa dobila zagotovilo, da se bo 40-letnik upokojil pri Lakers.

»Prva stvar, ki jo želimo storiti glede LeBrona in njegove prihodnosti, je, da mu izkažemo absolutno spoštovanje, da si bo z družino izbral, koliko let bo še igral,« je dejal Pelinka.

Bosta LeBron James in JJ Redick nadaljevala sodelovanje? FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Redick je medtem povedal, da je bil v času pred novo sezono v rednem stiku z Jamesom, in razkril, da je popolnoma predan prihajajoči sezoni. »Mentalno je v odličnem stanju in vem, da nam bo dal vse od sebe,« je dejal Redick.

Omenil je tudi Dončića. »Redno sva bila v stiku, ne samo na koncertu v Las Vegasu. To je zdaj njegovo življenje. Postavil si je nove standarde. Zelo je navdušen nad novo sezono. Gledal sem ga na eurobasketu. Bolje se giblje, več se posveča obrambi. V prejšnji sezoni je menjava iz Dallasa še vplivala nanj, bila je tudi poškodba. Letos pričakujem najboljšo različico Luke.«