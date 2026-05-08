LA Lakers po odličnem prvem polčasu v velikih težavah

Košarkarji Oklahome City Thunder so na prvi tekmi konferenčnega polfinala severnoameriške lige NBA doma s 125:107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2:0 v zmagah. Austin Reaves je dosegel 31 točk, LeBron James pa 23 točk za poražene goste.

James je postal prvi igralec v NBA, ki je odigral 300 tekem v končnici. Za zmagovite gostitelje sta po 22 točk prispevala Shai Gilgeous-Alexander in Chet Holmgren, dve manj pa Ajay Mitchell. Jezerniki so doživeli poraz v Oklahoma Cityju tudi na prvi tekmi, Thunder so zmagali s 108:90. Tretja tekma bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Los Angelesu.

V Oklahoma Cityju je Gilgeous-Alexander, aktualni najkoristnejši igralec lige in finalist za ta naziv tudi v tej sezoni, spet prikazal svojo najboljšo formo in bil deležen tudi obilne podpore soigralcev. Jared McCain je tako vstopil s klopi za 18 točk. Lakers so v začetku tretje četrtine povedli s petimi točkami prednosti, obenem je bil Gilgeous-Alexander zaradi prekrškov precej časa na klopi. Oklahoma City je nato s serijo 22:5 prevzel nadzor nad tekmo do konca dvoboja.

»Moramo biti bolj agresivni. Občutek imam, da so tekmeci igrali z več moči, napadali so močneje, se hitreje odločali in igrali z večjim občutkom, še posebej v prvem polčasu,« je igro tekmecev pohvalil Gilgeous-Alexander in dodal, da so v zaključku vendarle prišli v pravi ritem.

Redick ščitil Jamesa

V večji del napeti tekmi so igralce razjezili sodniki, tudi trener Lakers JJ Redick je imel po tekmi pripombe, ko je dejal, da imajo Thunder »kar nekaj igralcev, ki naredijo prekrške pri vsaki naši posesti žoge«. A je dodal: »Nismo izgubili te tekme zaradi sodnikov.«

Posebej je bil nezadovoljen z nedosojenimi prekrški nad Jamesom. »LeBron ima najslabšo piščalko od vseh vrhunskih igralcev, kar sem jih kdaj videl. Z njim sem že dve leti,« je začel Redick. »Danes zvečer so ga spet kar precej pretepli. To ni nič novega, ni značilno le za to ekipo ali to serijo. Pogosto ga ovirajo, a sodniki tega ne upoštevajo. Pri prodorih ga udarijo po glavi bolj kot katerega koli drugega igralca, kar sem jih videl, a to se redko kaznuje.«

Na drugi tekmi večera je Cade Cunningham dosegel 10 podaj in 25 točk, od tega 12 v odločilni zadnji četrtini, Tobias Harris pa 21 točk za Detroit Pistons, ki so premagali Cleveland Cavalierse s 107:97 in v drugem krogu serije povedli z 2:0. Tretja tekma bo v noči na soboto v Clevelandu, kjer so Cavaliers v prvem krogu proti Torontu zapečatili serijo s 4:3 v zmagah.

Cade Cunningham je bil znova odličen. FOTO: Rick Osentoski/Imagn Images Via Reuters Connect

Donovan Mitchell je na drugi tekmi za Cavs dosegel 31 točk, Jarrett Allen pa 22 točk in sedem skokov, s čimer si je opomogel po slabi predstavi na prvi tekmi. James Harden je zgrešil 10 od 13 metov in je bil omejen na 10 točk. Imel je štiri izgubljene žoge, vključno z eno 33 sekund pred koncem, ko je njegova ekipa zaostajala le za šest točk.

»Samo izčrpavali smo jih, to je bil naš cilj,« je taktiko na kratko strnil trener Pistons J.B. Bickerstaff. Max Strus je v dresu Clevelanda zadel le tri točke, v prvi tekmi serije pa 19. Cavs so v zadnji četrtini zgrešili vseh 11 poskusov trojk, pri čemer je Strus zgrešil štiri.

»Žal nam ni uspelo dobro metati na koš, posebej ne trojk, sedem od 32 poskusov trojk smo le zadeli,« je ugotovil trener Clevelanda Kenny Atkinson, ki pa še vedno ni našel vzroka, zakaj njegova ekipa tako slabo začenja tekme v tej končnici. Pistons so v prvi četrtini vodili z 11 točkami, v drugi pa s 14. A je Evan Mobley z zabijanjem goste na začetku zadnje četrtine popeljal v vodstvo z 81:79.

Duncan Robinson je zadel trojko za izenačenje devet minuti in 40 sekund pred koncem, Cunningham pa prav tako izza črte za tri točke, ko je Detroitu dve minuti in 12 sekund pred zaključkom zagotovil vodstvo z devetimi točkami, s čimer so si domači zagotovili zmago.