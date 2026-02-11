Lakers brez Dončića in ostalih zvezdnikov nemočni proti Wembanyami

Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA visoko izgubili proti San Antonio Spurs s 108:136. Brez Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa in še nekaterih pomembnih članov zasedbe so bili brez možnosti proti razpoloženemu Victorju Wembanyami, ki je že v prvem polčasu dosegel 37 od skupno 40 točk za Spurs.

Jezerniki so že do polčasa prejeli 84 točk in zaostajali za 29. Pravih možnosti brez svoje velike trojice niso imeli niti v nadaljevanju, četudi Wembanyama v tretji četrtini ni bil več tako razpoložen kot v prvem delu, ko je dosegel 37 točk. Visokorasli Francoz je že v prvi četrtini dosegel 25 točk in iz igre zadel osem od devetih metov, na koncu se je ustavil pri 40 točkah in 12 skokih v dobrih 26 minutah na parketu. V zadnjem delu ni igral.

Za zasedbo iz Los Angelesa sta Luke Kennard in Drew Timme dosegla po 14 točk, 13 jih je dodal Jaxson Hayes. Slovenski as Luka Dončić je izpustil še tretjo zaporedno tekmo zaradi načete stegenske mišice, ki si jo je poškodoval proti Philadelphii pred petimi dnevi. V sezoni je naš šampion odigral 42 od 53 tekem, s čimer ostaja v igri za morebitne posamične nagrade ob koncu rednega dela.

Že 18. obračun v sezoni pa je izpustil tudi James, ki je s tem ostal brez možnosti, da si še 22. v zgodovini zagotovi mesto v eni od najboljših peterk ob koncu sezone. Z 21 tovrstnimi sezonami je rekorder lige NBA. Tokrat pa v sezoni ne bo dosegel pogoja odigranih tekem, ki je pri 65.

Dvoboj sta izpustila še dva pomembna člana jezernikov, Deandre Ayton in Marcus Smart. Lakers na zahodu ostajajo na petem mestu z 32 zmagami in 21 porazi. V boju za neposredno vozovnico za končnico morajo redni del končati vsaj v prvi šesterici. V boju zanjo so za zdaj ekipe od tretjega do sedmega mesta, Houston (33-19), Denver (34-20), Minnesota (33-22) in Phoenix (33-22).

Zadnjo tekmo pred odmorom za vikend vseh zvezd bodo Jezerniki odigrali v noči s četrtka na petek doma proti Dallas Mavericks, nekdanji Dončićevi ekipi.