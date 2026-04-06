Lakers brez Dončića izgubili proti najslabšemu Dallasu

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so brez poškodovanega Luke Dončića in Austina Reavesa ponoči gostovali v Dallasu, gostitelji pa so dobili dvoboj s 134:128. Lakers, ki so že osvojili naslov v pacifiški skupini, so v boju za tretje mesto v zahodni konferenci zdaj ujeli Denver Nuggets.

V napeti tekmi pri nekdanji ekipi Luke Dončića je igralcem iz Teksasa v končnici vseskozi uspelo obdržati tesno prednost za zmago, ki je le prestižnega pomena, saj je Dallas že brez vsake možnosti za končnico. Vseeno pa so bili zmage veseli domači navijači, ki so nazadnje v svoji dvorani videli 14 zaporednih porazov, kar je najslabša serija Dallasa v zadnjih 32 letih.

S 45 točkami, osmimi skoki in devetimi podajami je pri zmagovalcih blestel Cooper Flagg, pri ekipi iz Los Angelesa pa se je vnovič izkazal 41-letni veteran LeBron James s 30 koši in 15 asistencami, za trojni dvojček pa mu je zmanjkal en uspešen skok pod obročema. Rui Hachimura je dosegel 21 točk, Luke Kennard pa je k zmagi dodal 15 točk, 16 skokov in 11 podaj, s čimer je dosegel prvi trojni dvojček v karieri.

Sledi precej težja preizkušnja

Brez prvega strelca lige Dončića in drugega strelca ekipe Reavesa Los Angeles po prostem večeru čaka izjemno težka naloga pri vodilni ekipi prvenstva v Oklahoma Cityju. Oklahoma je ponoči s 146:111 premagala Utah Jazz, priložnost na parketu pa je dobilo vseh 15 domačih košarkarjev, ki so poskrbeli za najvišje število doseženih košev v sezoni.

Jezernike sedaj čaka zelo težko gostovanje v Oklahomi, ki je zmlela Utah.

Pri zmagovalcih je bil z 21 točkami najbolj učinkovit Chet Holmgren, koš manj je dosegel Shai Gilgeous-Alexander, ki je rekordno serijo tekem z vsaj 20 doseženimi točkami zdaj podaljšal na 138. Dobro je minutažo izkoristil tudi Cason Wallace, ki je tekmo začel na klopi, dosegel pa 16 točk. Za Utah je zaigrala le osmerica košarkarjev, Brice Sensabaugh je dosegel 43 točk.