  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Lakers brez izborov v drugem krogu, a s tremi novimi obrazi

Za Los Angeles Lakers je drugi večer nabora lige NBA minil brez pretresov, so pa bili aktivni po koncu nabora, ko so pripeljali kar tri igralce, tudi centra.
Camerona Carra so Lakers izbrali v prvem krogu. FOTO: Brad Penner/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Camerona Carra so Lakers izbrali v prvem krogu. FOTO: Brad Penner/Imagn Images Via Reuters Connect
Tim Erman
25. 6. 2026 | 09:14
25. 6. 2026 | 09:26
2:46
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Drugi večer nabora lige NBA je minil brez izbora Los Angeles Lakers, a je za kalifornijsko franšizo kljub temu pestra noč. V drugem krogu Lakers sprva niso imeli možnosti izbiranja, a so si zagotovili izbor v dogovoru s Chicago Bulls, po katerem so Bikom poslali nekaj denarja. 

image_alt
Okrepitev drugačna, kot je Dončić želel, a morda še boljša rešitev

A Jezerniki se za igralca na 56. mestu niso odločili in so ruskega branilca Vsevololda Iščenka v zameno za denar poslali k Dallas Mavericks, za katere je pred lansko odmevno menjavo igral slovenski zvezdnik Luka Dončić. A poslovanja za Lakers še ni bilo konec. 

Po naboru se jim je najprej pridružil AK Okereke. Krilni igralec ni bil izbran na naboru, a je nato z ekipo podpisal dvostransko pogodbo, ki dovoljuje igranje v ligi NBA in v razvojni ligi. Okereke je lani na univerzitetni ravni igral za Vanderbilt in velja za močnega in atletsko zelo sposobnega igralca. Pred tem na univerzi Cornell ni navdušil, minulo sezono pa je za Vanderbilt v povprečju prispeval 9,6 točke in 3,6 skoka na tekmo, iz igre pa je metal 48,1-odstotno. 

Generalni direktor Rob Pelinka (levo) pripravlja ekipo za trenerja JJ Redicka. FOTO: Katelyn Mulcahy/Getty Images Via AFP
Generalni direktor Rob Pelinka (levo) pripravlja ekipo za trenerja JJ Redicka. FOTO: Katelyn Mulcahy/Getty Images Via AFP

Nato so Lakers pogodbo sklenili še z dvema igralcema. Z moštvom je dvostransko pogodbo podpisal branilec Peter Suder. Ta je lani univerzo Miami popeljal do popolnega izkupička v sezoni, v kateri niso zabeležili poraza, ob tem pa je Suder prispeval 14,8 točke, 4,6 skoka in štiri podaje na tekmo. Svojo zadnjo univerzitetno sezono je metal 42,1-odstotno izza črte za tri točke. 

Kot zadnji se je franšizi iz mesta angelov pridružil center William Kyle III. S tem je vodstvo organizacije sklenilo dogovor o tako imenovani pogodbi Exhibit 10, kar je enoletna pogodba z nezagotovljeno minimalno plačo. Kyle je lansko sezono igral za Syracuse, za katerega je dosegel 8,4 točke na tekmo in temu dodal 7,1 skoka in 2,5 blokade. Iz igre je metal 66,1-odstotno.

image_alt
Velika Dončićeva zmaga: Austin Reaves ostaja v Los Angelesu
 

Prvi večer nabora so Jezerniki po dogovoru z Knicks skočili na 24. mesto in tam izbrali branilca Camerona Carra, včeraj pa je dolgoročno pogodbo s franšizo podpisal tudi Austin Reaves.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Velika Dončićeva zmaga: Austin Reaves ostaja v Los Angelesu

Moštvo Los Angeles Lakers je z Austinom Reavesom hitro doseglo dogovor o novi štiriletni pogodbi.
Nejc Grilc 24. 6. 2026 | 17:56
Preberite več
Šport  |  Košarka
Nabor NBA

Okrepitev drugačna, kot je Dončić želel, a morda še boljša rešitev

Los Angeles Lakers so na naboru izbrali Camerona Carra, ki je bil eden najboljših igralcev še na voljo ob koncu prvega kroga.
Nejc Grilc 24. 6. 2026 | 08:11
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Los Angeles Lakers še pred naborom Dončiću pripeljali okrepitev

Lakers so zopet pripeljali okrepitev iz Louisiane, tokrat se jim bo pridružil košarkarski analitik.
Tim Erman 23. 6. 2026 | 09:25
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Odmevna menjava v NBA: Grški orjak zapušča Milwaukee

Giannis Antetokounmpo ima po trinajst letih igranja za Milwaukee Bucks novo moštvo. V Wisconsinu je dvakrat postal MVP lige in se leta 2021 veselil naslova.
23. 6. 2026 | 07:45
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Fundacija Gorana Dragića podprla prenovo otroškega igrišča v UKC Ljubljana

Prenova v vrednosti 35.000 evrov je otrokom prinesla nova igrala, košarkarski koš in več prostora za gibanje na prostem.
22. 6. 2026 | 16:53
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

SD Ljubljana ostro proti predsedniku stranke Matjažu Hanu

Predsedstvo SD Ljubljana zahteva, da mora biti odgovor na volitve 2026 resna politična, organizacijska in komunikacijska prenova in nadgradnja stranke.
Uroš Esih 24. 6. 2026 | 12:41
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državna proslava

Nataša Pirc Musar: Prosim vas, da spoštljivo končam svoj govor

Žvižgi na državni proslavi: predsednico ob besedah o pomenu nevladnikov in civilni družbi del publike glasno izžvižgal.
24. 6. 2026 | 19:57
Preberite več
Kultura  |  Vizualna umetnost
Slovo

Umrl je Jurij Hartman

Umetnik najmlajše generacije je kljub rosnim letom ustvaril pomemben opus.
24. 6. 2026 | 15:04
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nesreča pri Blejskem gradu

Policija: Otrok med hojo stopil na rob in padel v globino

Družina iz Madžarske je hodila po poti okoli Blejskega gradu. Otrok se je pri padcu hudo poškodoval.
24. 6. 2026 | 13:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Glavoboli

Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Nespečnost

Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kapitalski trgi 2026: kako okrepiti finančno moč Evrope in regije

Dostop do kapitala bo odločal o prihodnji konkurenčnosti Evrope. Kampanja Kapitalski trgi 2026 odpira ključna vprašanja razvoja.
23. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

Več kot 11 milijard evrov mrtvega kapitala v bančnih vlogah, na kapitalskih trgih pa drobtinice.
Milka Bizovičar 23. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Los Angeles LakersLiga NBALuka DončićNBACameron CarrAustin Reavesnabor NBA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Javni promet

Bo avtobus po Ljubljani hitrejši od avtomobila?

Javni promet nameravajo razogljičiti z elektriko in vodikom, avtomobile pa prehiteti z rumenimi pasovi in hitrimi progami.
Borut Tavčar 25. 6. 2026 | 11:00
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Vredno branja

Na poti v porodnišnico so starše ustavile barikade

Hvaležen sem, da sem imel možnost, priložnost in praktično privilegij, da sem se po desetletjih šolanja in službe lahko preizkusil tudi v podjetništvu.
25. 6. 2026 | 11:00
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Dopust

Hrvaška ni samo morje. Katere so najlepše reke za vroče poletne dni?

Čeprav so morje in otoki še vedno glavni simbol poletja na Hrvaškem, vse več obiskovalcev v vročih poletnih dneh odkriva tudi lepote rek.
25. 6. 2026 | 10:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Mladi zvezdnik BiH navdušil Ibrahimovića: Predstavila se je nova zvezda

Nogometaši Bosne in Hercegovine so se včeraj veselili zmage nad Katarjem, s katero so si zagotovili napredovanje v izločilne boje. Blestel je Kerim Alajbegović.
25. 6. 2026 | 10:09
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Ruttejeve izjave razburile, Iran Nato obtožil sokrivde v vojni

Obrambno ministrstvo v Rimu je dejalo, da so njegove izjave poslale »popolnoma zavajajoče sporočilo«.
25. 6. 2026 | 09:41
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Dopust

Hrvaška ni samo morje. Katere so najlepše reke za vroče poletne dni?

Čeprav so morje in otoki še vedno glavni simbol poletja na Hrvaškem, vse več obiskovalcev v vročih poletnih dneh odkriva tudi lepote rek.
25. 6. 2026 | 10:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Mladi zvezdnik BiH navdušil Ibrahimovića: Predstavila se je nova zvezda

Nogometaši Bosne in Hercegovine so se včeraj veselili zmage nad Katarjem, s katero so si zagotovili napredovanje v izločilne boje. Blestel je Kerim Alajbegović.
25. 6. 2026 | 10:09
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Ruttejeve izjave razburile, Iran Nato obtožil sokrivde v vojni

Obrambno ministrstvo v Rimu je dejalo, da so njegove izjave poslale »popolnoma zavajajoče sporočilo«.
25. 6. 2026 | 09:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

»Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo