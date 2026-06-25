Lakers brez izborov v drugem krogu, a s tremi novimi obrazi

Drugi večer nabora lige NBA je minil brez izbora Los Angeles Lakers, a je za kalifornijsko franšizo kljub temu pestra noč. V drugem krogu Lakers sprva niso imeli možnosti izbiranja, a so si zagotovili izbor v dogovoru s Chicago Bulls, po katerem so Bikom poslali nekaj denarja.

A Jezerniki se za igralca na 56. mestu niso odločili in so ruskega branilca Vsevololda Iščenka v zameno za denar poslali k Dallas Mavericks, za katere je pred lansko odmevno menjavo igral slovenski zvezdnik Luka Dončić. A poslovanja za Lakers še ni bilo konec.

Po naboru se jim je najprej pridružil AK Okereke. Krilni igralec ni bil izbran na naboru, a je nato z ekipo podpisal dvostransko pogodbo, ki dovoljuje igranje v ligi NBA in v razvojni ligi. Okereke je lani na univerzitetni ravni igral za Vanderbilt in velja za močnega in atletsko zelo sposobnega igralca. Pred tem na univerzi Cornell ni navdušil, minulo sezono pa je za Vanderbilt v povprečju prispeval 9,6 točke in 3,6 skoka na tekmo, iz igre pa je metal 48,1-odstotno.

Generalni direktor Rob Pelinka (levo) pripravlja ekipo za trenerja JJ Redicka. FOTO: Katelyn Mulcahy/Getty Images Via AFP

Nato so Lakers pogodbo sklenili še z dvema igralcema. Z moštvom je dvostransko pogodbo podpisal branilec Peter Suder. Ta je lani univerzo Miami popeljal do popolnega izkupička v sezoni, v kateri niso zabeležili poraza, ob tem pa je Suder prispeval 14,8 točke, 4,6 skoka in štiri podaje na tekmo. Svojo zadnjo univerzitetno sezono je metal 42,1-odstotno izza črte za tri točke.

Kot zadnji se je franšizi iz mesta angelov pridružil center William Kyle III. S tem je vodstvo organizacije sklenilo dogovor o tako imenovani pogodbi Exhibit 10, kar je enoletna pogodba z nezagotovljeno minimalno plačo. Kyle je lansko sezono igral za Syracuse, za katerega je dosegel 8,4 točke na tekmo in temu dodal 7,1 skoka in 2,5 blokade. Iz igre je metal 66,1-odstotno.

Prvi večer nabora so Jezerniki po dogovoru z Knicks skočili na 24. mesto in tam izbrali branilca Camerona Carra, včeraj pa je dolgoročno pogodbo s franšizo podpisal tudi Austin Reaves.