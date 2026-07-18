Lakers preobrazbe ne snujejo le na parketu, novinec tudi na trenerski klopi

Los Angeles Lakers so slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću pripeljali številne okrepitve, vodstvo organizacije pa skrbi tudi za izboljšanje strokovnega štaba. Ekipi glavnega trenerja JJ Redicka se je pridružil Zach Guthrie, ki je vodil razvojno ekipo Los Angelesa v NBA G league.

Guthrie je novi pomočnik trenerja in bo obenem vodil razvoj igralcev v Redickovi ekipi, je pisal dobro obveščeni novinar ESPN Shams Charania. Razvojno ekipo South Bay Lakers, ki se je nedavno preimenovala v Coachella Valley Lakers, je vodil od leta 2024, lani pa je moštvo popeljal do prvega mesta na zahodu, v končnici pa so Lakers izpadli v konferenčnem finalu. To zanj sicer ne bo prvič, da se bo preizkusil kot pomočnik trenerja, saj je ta položaj opravljal že pri Utah Jazz, Dallas Mavericks in Washington Wizards.

Portal Lakersnation piše, da je Guthrie odlično pomagal mladim igralcem pri njihovem razvoju, kar bo pomembno tudi v prihodnosti. Na letošnjem naboru so Jezerniki izbrali krilnega napadalca Camerona Carra, na tekmah poletne lige odlično igra tudi mladi Adou Thiero, oba pa bi lahko že v naslednji sezoni pomagala ekipi.

Cameron Carr se je že preizkusil na poletni ligi. FOTO: Ethan Miller Getty/Images Via AFP

Strokovnemu kadru pri Lakers sta se pridružila tudi Rohan Ramadas, novi pomočnik generalnega direktorja in predsednika košarkarskih operacija Roba Pelinke, in Dominic Samangy v vlogi košarkarskega analitika. Več sprememb pa je na parketu, na katerem se bodo Dončiću pridružili tudi Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelašvili, Jaden Hardy, Kevon Looney in Ziaire Williams.