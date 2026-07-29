Lakers še niso končali, zanima jih bivši igralec Olimpije

Los Angeles Lakers so bili poleti zelo aktivni na košarkarski tržnici. Slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću so pripeljali več okrepitev, med odmevnejšimi center Walker Kessler, ki je z Jezerniki podpisal štiriletno pogodbo, vredno 130 milijonov dolarjev. Za 218 centimetrov visokega igralca so Utah Jazz poslali dva izbora v prvem krogu in dve menjavi izborov.

Na tem položaju so se okrepili tudi z veteranom Kevonom Looneyjem, ki bo svoje minute nabiral predvsem s klopi. Tridesetletnik je minulo sezono igral za New Orleans Pelicans, za katere je nastopil le na 21 tekmah, medtem ko je Kessler zaradi poškodbe ramena zbral le pet nastopov.

Zaradi zaskrbljenosti glede njune razpoložljivosti pri Lakers iščejo še enega centra, je poročal novinar Dan Woike, ki poroča za The Athletic. Mesto angelov sta sicer zapustila Deandre Ayton, ki so ga v okviru menjave za dva izbora v drugem krogu in Jadena Hardyja poslali v Washington, in Jaxson Hayes. Poleg tega imajo 18-kratni prvaki lige NBA na svojem seznamu 16 igralcev, vendar pravila določajo, da jih ima lahko moštvo ob začetku sezone v svojih vrstah le 15.

Nekaj igralcev, kot so Nick Richards, Bismack Biyombo, Drew Eubanks in Xavier Tillman, je trenutno brez moštva in so še na voljo. Woike pa omenja tudi Jericha Simsa, ki je v Milwaukeeju tretja izbira in bi se zaradi svojega sloga in telesnih predispozicij dobro ujel z Dončićem, ter Jalena Smitha (Chicago Bulls) in Karla Matkovića, ki pa si ga želijo New Orleans Pelicans obdržati. Matković je do leta 2024 igral za Cedevito Olimpija, nato pa je odšel v Louisiano k Pelikanom.