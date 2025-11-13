Lakers slabši kot Olimpija, LA pripravljen na kraljevo vrnitev

V domovanju prvakov Los Angeles Lakers niso doživeli le hladne prhe, dočakala jih je prava nevihta. Shai Gilgeous-Alexander in soigralci so se kljub številnim poškodbam poigrali s Kalifornijci in Luki Dončiću pokazali, da pot do naslova še vedno vodi skozi Oklahomo. Lakers čaka še veliko dela, to je bila noč, ko bi zvezdniški vpliv in izkušnje LeBrona Jamesa prišle zelo prav. Poraz s 121:90 bi lahko bil še hujši, v 36 minutah so Lakers dosegli le 64 točk in prejeli stotico, največ so zaostajali za kar 37 točk.

Vsaj še dve priložnosti bosta Luka in Austin Reaves imela, da pokažeta, kako naj bi izgledala igra Jezernikov, če poleti James spakira kovčke in pomaha Kaliforniji v slovo. Tudi njegova vrnitev pa vseh lukenj v postavi ne bo zakrpala, glavna težava Lakers tudi v tej sezoni ostaja met za tri točke. Če ne bi bilo ekshibicije Daltona Knechta, ko je bila tekma v Oklahomi že odločena, bi jo Lakers končali z le sedmimi zadetimi meti za tri. To je premalo tudi za uspeh na evropskih parketih – Cedevita Olimpija, ki se ne zanaša na trojke, jih je ob sredini zmagi nad Benečani (93:65) zadela osem –, v ligi NBA pa se brez vsaj 30 točk z razdalje tekem ne da zmagovati.