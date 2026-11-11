Lakers so se okrepili pod košem

Los Angeles Lakers so sezono začeli odlično in so po dvanajstih odigranih tekmah na prvem mestu zahodne konference. Velik del zaslug za to pripada slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću, a so njegovi soigralci z Austinom Reavesom na čelu pokazali, da lahko zmagajo tudi, ko je Ljubljančan odsoten. Kljub temu so se odgovorni odločili, da pripeljejo dodatne okrepitve.

Lakers so namreč sporočili, da so pripeljali centra Carsona Cooperja, ki je z ekipo podpisal dvostransko pogodbo (t. i. two-way contract). Cooper se je po letošnjem naboru pridružil moštvu Memhpis Grizzlies, a so ga prejšnji teden odslovili. Za Grizlije je do tedaj nastopil na eni tekmi.

Z dvostransko pogodbo lahko Cooper nastopa tako za Jezernike kot za njihovo razvojno ekipo Coachella Valley Lakers. Igralni čas tako nabirata tudi Chris Manon in Arthur Kaluma. Da so pri ekipi lahko pozdravili 211 centimetrov visokega centra, so sodelovanje prekinili z Lawsonom Loveringom.

Carson Cooper je podpisal dvostransko pogodbo. FOTO: Petre Thomas/Imagn Images Via Reuters Connect

Lakers jutri ob 2.00 po slovenskem času čaka gostovanje pri Milwaukeeju. Bucks so pred začetkom sezone grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa poslali v Miami in imajo trenutno le eno zmago.