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Košarka

Lakers že v Ljubljani, obisk spremljajo poostreni varnostni ukrepi (VIDEO)

Slovenski košarkar Luka Dončić je za svoje soigralce pri Los Angeles Lakers organiziral štiridnevni tabor v Sloveniji. Ekipa je že pristala na Brniku.
Navijači so čakali pred letališčem, da bi uzrli Jezernike. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Navijači so čakali pred letališčem, da bi uzrli Jezernike. FOTO: Leon Vidic
Š. R., STA
20. 8. 2026 | 10:14
20. 8. 2026 | 12:45
3:25
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Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Na brniškem letališču so pristali okoli 11.40. 

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Foto utrinki prihoda najdražje košarkarske ekipe na svetu

Dončić, ki ta štiridnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. Po poročanju ameriške mreže ESPN se je vabilu odzvalo 16 od 17 igralcev, zaradi obveznosti do lige NBA bo manjkal le novinec Cameron Carr, eden od poletnih prišlekov k Jezernikom, Sandro Mamukelašvili pa se bo Dončićevemu taboru pridružil ločeno, če mu bo to dovoljeval urnik obveznosti gruzijske reprezentance.

Tako je Dončić za 14 igralcev najel zasebno letalo, ki sicer sprejme do 19 potnikov, na katerem jih – tako kot v neimenovanem hotelu v središču Ljubljane – čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki. Letalo Bombardier global 8000 ima doseg okoli 14800 kilometrov in lahko doseže hitrost 1173 kilometrov na uro. Zato velja za najhitrejše civilno letalo, odkar se je poslovil Concorde. Podjetje VistaJet, ki upravlja z letalom, je leta 2004 ustanovil švicarski poslovnež in milijarder Thomas Flohr. Stranke letala najamejo na uro, poslovni model podjetja pa temelji na letih na zahtevo.

Kot je poročala novinarka ESPN Ramona Shelburne, bo druženje ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restavracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa, česar se še posebej veseli drugi zvezdnik ekipe Austin Reaves, ki se je že javno pošalil, da si želi premagati Dončića. Po pisanju Slovenskih novic bo ekipa v petek zvečer obiskala restavracijo Nebo. Dogodek bo odprt za javnost, vstopnice pa bodo stale okoli 100 evrov. Po naših informacijah bodo igralci spali v ljubljanskemu hotelu Intercontinentalu, pred katerim so že postavljene varnostne ograje. 

Štiridnevni obisk naj bi ob promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe, ki bo imela v ligi NBA visoke cilje. Tudi zato je vodstvo kluba dodobra poseglo v igralski kader, med okrepitvami pa so ob Mamukelašviliju in Carrju še Quentin Grimes, Jaden Hardy, Walker Kessler, Kevon Looney, Collin Sexton, Matisse Thybulle in Ziaire Williams.

Ti bodo poskušali zapolniti vrzeli po odhodih LeBrona Jamesa, Deandreja Aytona, Ruija Hachimure, Jaxsona Hayesa, Luka Kennarda in Marcusa Smarta. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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