Lakers v velikih težavah, Dončić že končal sezono?

Košarkarji Los Angeles Lakers so v drugem kolu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA izgubili tudi na prvi tekmi na domačem terenu. Oklahoma je bila boljša s 108:131 in je v seriji prednost povišala na malodane neulovljivih 0:3. Za uvrstitev v naslednje kolo tako potrebujejo le še zmago in zdi se, da bodo brez težav boljši tudi na četrti tekmi.

Tudi tam, v mestu angelov se bo igrala v noči s torka na sredo, namreč skoraj zagotovo ne bomo videli Luke Dončića. Oklahomi se tako nasmiha uvrstitev v konferenčni finale. Slovenski reprezentant je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil že štirinajsto tekmo, potem ko se je poškodoval v začetku aprila. Zdi se, da smo ga takrat tudi zadnjič letos videli na parketu v ligi NBA.