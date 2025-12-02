Košarkarji Los Angeles Lakers so ponoči proti Phoenixu doživeli boleč poraz s 108:125. Varovanci Austina Reavesa so s tem izgubili niz sedmih zaporednih zmag in obenem izenačili neslavni rekord iz leta 2004.

Svoje delo je z 38 točkami še enkrat odlično opravil Luka Dončić, medtem ko je imel preostanek ekipe noč za pozabo.

Še najmanj je k igri doprinesel Rui Hachimura. Japonec je v 23 minutah prispeval zgolj en skok in s tem skorajda izenačil ničelno statistiko Tonyja Snella, ki je z absolutno ničlo v veh kategorijah končal več tekem. Hachimura je tekmo končal s sledečo statistiko: 0 točk, 0 ukradenih žog, 0 blokov, 0 asistenc in en skok.

»Ne spomnim se, da bi to tekmo sploh imel žogo v rokah. Z našimi glavnimi igralci, ki radi držijo žogo, je to razumljivo. Ampak tako ne bo šlo zmeraj, ob vsaki zmagi do sedaj smo igrali kot ekipa,« je po tekmi dejal Hachimura.

Rui Hachimura (levo) je v 23 minutah le enkrat vrgel na koš. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect

Lakers so bili sinoči nemočni tudi v obrambi. Po letu 2004 so postali šele druga ekipa, ki je na tekmi zbrala samo eno ukradeno žogo ali en blok. Nazadnje je to upelo ekipi Minnesota Timberwolwes 18. marca 2004, ko so volkovi tekmo proti Spursom končali brez ene same ukradene žoge ali blokade. Pred enakim "dosežkom" je Lakers z edino ukradeno žogo rešil Deandre Ayton. Sunsi so medtem zbrali 16 ukradenih žog.

Je pa na tekmi svoje dosegel LeBron James. Ta je podaljšal neverjetni rekordni niz tekem, na katerih je prispeval vsaj deset točk. Ta rekord sedaj traja že 1,296 tekem, Jamesu v tej kategoriji ni spodletelo vse od leta 2007. Na drugem mestu je z 866 tekmami Michael Jordan.