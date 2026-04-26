  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Lani Dončić, letos Jokić, nato je znova udarila nesreča

Anthony Edwards je Minnesoti pomagal do vodstva s 3:1 proti Denverju, soigralci pa bodo delo morali dokončati brez njega.
Anthony Edwards je že končal 1. krog končnice. Foto David Berding/AFP
Galerija
Anthony Edwards je že končal 1. krog končnice. Foto David Berding/AFP
Nejc Grilc
26. 4. 2026 | 18:45
26. 4. 2026 | 19:03
3:18
A+A-

Košarkarji Minnesote so na četrti tekmi serije z Denverjem ponoči doživeli katastrofo, duhovni vodja moštva Donte DiVincenzo si je strgal ahilovo tetivo in bo izpustil tudi velik del prihajajoče sezone. V slačilnico je odšepal tudi prvi zvezdnik Volkov Anthony Edwards, a to Minnesote ni ustavilo, da ne bi v seriji povedla s 3:1. Zdaj jih čaka težko delo, brez zvezdnikov bodo poskušali pokopati Nikolo Jokića.

Nočne klube in drage buteljke so tudi pri Dončiću zamenjali natikači

Lani je Minnesota v prvem krogu končnice končala upe Luke Dončića, letos so tik pred tem, da podobno storijo z Denverjem in Jokićem, ki se je odkrito spogledoval z lovom na nov šampionski prstan. Znova so jih zdelale poškodbe, Aaron Gordon je bil le bleda senca sebe na 4. tekmi, Jokić pogreša tudi pomoč Peytona Watsona.

Poškodbe pa močno krojijo tudi podobo Minnesote, ki bo več tednov brez enega najboljših igralcev na svetu. Edwards je imel v zadnjih tednih veliko težav s kolenom, za končnico je stisnil zobe, v noči na nedeljo pa pri pristanku nategnil kolenske vezi, si odrgnil kost in poškodoval tudi hrustanec. Manjkal bo več tednov, po idealnem scenariju najmanj dva, poročajo viri blizu moštva.

Edwards torej v prvem krogu končnice ne bo več igral in serija je znova zanimiva, četudi je Denver na robu prepada. Težko bo Minnesota znova dočakal večer, kot je v soboto uspel Ayu Dosunmuju, ki je s klopi z le 17 meti dosegel kar 43 točk. Jokić in Jamal Murray si spodrsljaja ne smeta več privoščiti, na njuni strani je dejstvo, da bosta dve od zadnjih treh tekem v Koloradu.

Ljubitelje lige NBA že danes zvečer (19) čaka četrta tekma dvoboja Cleveland - Toronto, ob 21.30 bo na sporedu tekma San Antonio - Portland, ob 1.00 se bosta pomerila Boston in Philadelphia, bogat nedeljski spored pa zaokrožujejo Los Angeles Lakers in Houston Rockets ob 3.30 zjutraj.

Vzhod Izid Zahod Izid
Detroit Pistons - Orlando Magic 1:2 Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 3:0
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 2:1 Los Angeles Lakers - Houston Rockets 3:0
New York Knicks - Atlanta Hawks 2:2 Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 1:3
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 2:1 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 2:1

Več iz teme

Denver NuggetsNikola JokićMinnesota TimberwolveskončnicakošarkaLuka DončićAnthony Edwards

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Donald Trump

Trump: To je noro, sovraštvo je slaba stvar, a prihaja mir

»Če želijo govoriti, lahko Iranci pridejo k nam ali pa nas pokličejo. Veste, obstaja telefon,« je dejal Donald Trump in govoril tudi o vojni v Ukrajini.
26. 4. 2026 | 19:14
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Lani Dončić, letos Jokić, nato je znova udarila nesreča

Anthony Edwards je Minnesoti pomagal do vodstva s 3:1 proti Denverju, soigralci pa bodo delo morali dokončati brez njega.
Nejc Grilc 26. 4. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pokal FA

Chelseaju bi speljali lovoriko in glavnega junaka, ki je premagal tudi Bijola

Nogometaši Chelseaja so drugi finalisti najstarejšega nogometnega tekmovanja, potem ko so v polfinalu z 1:0 na Wembleyju ugnali Leeds.
26. 4. 2026 | 18:17
Preberite več
Novice  |  Svet
Izrael

Največja Netanjahujeva tekmeca združila moči za veliki zasuk

Ankete dosledno napovedujejo, da bo Benjamin Netanjahu izgubil naslednje volitve, ki morajo biti izvedene do konca oktobra.
26. 4. 2026 | 18:01
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Kralj Tadej ukrotil francoskega prestolonaslednika

Slovenski šampion po izrednem lovu za Remcom Evenepoelom in dvoboju s Paulom Seixasom slavil četrto zmago v Liègeu.
Miha Hočevar 26. 4. 2026 | 17:40
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pokal FA

Chelseaju bi speljali lovoriko in glavnega junaka, ki je premagal tudi Bijola

Nogometaši Chelseaja so drugi finalisti najstarejšega nogometnega tekmovanja, potem ko so v polfinalu z 1:0 na Wembleyju ugnali Leeds.
26. 4. 2026 | 18:17
Preberite več
Novice  |  Svet
Izrael

Največja Netanjahujeva tekmeca združila moči za veliki zasuk

Ankete dosledno napovedujejo, da bo Benjamin Netanjahu izgubil naslednje volitve, ki morajo biti izvedene do konca oktobra.
26. 4. 2026 | 18:01
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Kralj Tadej ukrotil francoskega prestolonaslednika

Slovenski šampion po izrednem lovu za Remcom Evenepoelom in dvoboju s Paulom Seixasom slavil četrto zmago v Liègeu.
Miha Hočevar 26. 4. 2026 | 17:40
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo