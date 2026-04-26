Lani Dončić, letos Jokić, nato je znova udarila nesreča

Košarkarji Minnesote so na četrti tekmi serije z Denverjem ponoči doživeli katastrofo, duhovni vodja moštva Donte DiVincenzo si je strgal ahilovo tetivo in bo izpustil tudi velik del prihajajoče sezone. V slačilnico je odšepal tudi prvi zvezdnik Volkov Anthony Edwards, a to Minnesote ni ustavilo, da ne bi v seriji povedla s 3:1. Zdaj jih čaka težko delo, brez zvezdnikov bodo poskušali pokopati Nikolo Jokića.

Lani je Minnesota v prvem krogu končnice končala upe Luke Dončića, letos so tik pred tem, da podobno storijo z Denverjem in Jokićem, ki se je odkrito spogledoval z lovom na nov šampionski prstan. Znova so jih zdelale poškodbe, Aaron Gordon je bil le bleda senca sebe na 4. tekmi, Jokić pogreša tudi pomoč Peytona Watsona.

Poškodbe pa močno krojijo tudi podobo Minnesote, ki bo več tednov brez enega najboljših igralcev na svetu. Edwards je imel v zadnjih tednih veliko težav s kolenom, za končnico je stisnil zobe, v noči na nedeljo pa pri pristanku nategnil kolenske vezi, si odrgnil kost in poškodoval tudi hrustanec. Manjkal bo več tednov, po idealnem scenariju najmanj dva, poročajo viri blizu moštva.

Edwards torej v prvem krogu končnice ne bo več igral in serija je znova zanimiva, četudi je Denver na robu prepada. Težko bo Minnesota znova dočakal večer, kot je v soboto uspel Ayu Dosunmuju, ki je s klopi z le 17 meti dosegel kar 43 točk. Jokić in Jamal Murray si spodrsljaja ne smeta več privoščiti, na njuni strani je dejstvo, da bosta dve od zadnjih treh tekem v Koloradu.

Ljubitelje lige NBA že danes zvečer (19) čaka četrta tekma dvoboja Cleveland - Toronto, ob 21.30 bo na sporedu tekma San Antonio - Portland, ob 1.00 se bosta pomerila Boston in Philadelphia, bogat nedeljski spored pa zaokrožujejo Los Angeles Lakers in Houston Rockets ob 3.30 zjutraj.