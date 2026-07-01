Lani si ga je želel Dončić, sedaj odhaja v Houston

Los Angeles Lakers so ostali brez še enega igralca. Potem ko je odhod iz mesta angelov potrdil zvezdnik LeBron James, ki svojega naslednjega moštva še ni razkril, in se je Luke Kennard dogovoril za dveletno pogodbo s Phoenix Suns, je naslednji igralec na izhodnih vratih Marcus Smart.

Dvaintridesetletni organizator igre in odlični obrambni igralec je v minuli sezoni za Jezernike prispeval 9,3 točke, tri podaje in 1,4 ukradene žoge na tekmo. Sedaj se je odločil za novo okolje in se bo pridružil Houston Rockets, s katerimi se je dogovoril za dveletno pogodbo v vrednosti 13 milijonov dolarjev.

Za prihod Smarta se je lani najbolj zavzemal slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je veteranu pred selitvijo v Kalifornijo sporočil, da si ga želi v ekipi. So pa imeli Lakers produktiven sestanek s centrom Jalenom Durenom, s katerim se bo vodstvo organizacije ponovno sestalo danes, je pisal The Athletic. V Los Angelesu je pristal tudi Walker Kessler, ki se je prav tako sestal z Lakers.