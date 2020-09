Lanske napake dober poduk, proti Nanterru na polno

Ljubljana – Lani so se košarkarji Cedevite Olimpije postavili v nemogoč položaj, saj so vstopili v evropski pokal s petimi zaporednimi porazi. Leto dni pozneje se zato zavedajo pomena dobrega začetka, prenovljeni zasedbi pa vseeno ne bo lahko preiti od besed k dejanjem. In tudi uvodna ovira bo vse prej kot naivna. Drevi ob 20. uri se bodo v gosteh pomerili z Nanterrom, ki jih je v prejšnji sezoni ugnal tako v Stožicah kot v predmestju Pariza.Pred začetkom boja za napredovanje v drugi krog evropskega pokala so Ljubljančani že dosegli prvi uspeh, na obveznem testiranju pred potjo v Francijo so bili vsi člani moštva negativni na ...