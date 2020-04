Lastnik Dončićevega moštva ostaja optimist

New York - Ugibanja okrog nadaljevanja košarkarske lige NBA se med seboj precej razlikujejo. Medtem ko je denimo Mark Cuban, lastnik moštva Dallas Mavericks, kjer igra tudi naš as Luka Dončić, napovedal vrnitev moštev na parkete v začetku junija, je infektolog Richard Harris mnenja, da je malo možnosti za nadaljevanje prvenstva, četudi bi vse ekipe igrala v istem kraju.



Zamisel vodstva lige, da bi vse preostale tekme rednega dela in končnice ekipe po koncu karantene igrali v Las Vegasu, se zdi Harrisu malo verjetna. "Nisem prepričan, da bo to možno. Okužbe se bodo še naprej pojavljale in vsake toliko časa bomo imeli nove izbruhe. Predvidevamo, da bomo vrh prvega vala okužb dosegli v naslednjih dveh tednih, nihče pa ne ve, kakšno bo stanje čez nekaj mesecev," je dejal Harris za časopis Houston Chronicle.



Precej bolj optimističen je lastnik Dončićevega moštva. "Če se bo vse skupaj obrnilo v pravo smer, upam, da bomo začeli igrati v začetku junija. Vem nekaj malega o znanosti, veliko tudi berem, zato menim, da so napredki dovolj veliki za razmišljanje o vrnitvi na parkete. Seveda se vsi zavedamo, da bomo v prvi fazi igrali pred praznimi tribunami," je dejal Cuban v videokonferenci v Dallasu.