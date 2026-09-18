  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Lastnik evroligaškega velikana bo storil vse, da Jokića pripelje v Atene

Lastnik Panathinaikosa si še vedno želi srbskega košarkarja Nikolo Jokića zvabiti v Grčijo.
Dimitrios Giannakopoulos (levo) se je zanimal tudi za investicijo v Partizan. FOTO: Panathinaikos
Galerija
Dimitrios Giannakopoulos (levo) se je zanimal tudi za investicijo v Partizan. FOTO: Panathinaikos
T. E.
18. 9. 2026 | 13:02
18. 9. 2026 | 13:08
2:23
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ni skrivnost, da si grški poslovnež in lastnik košarkarskega kluba Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos želi v svoje vrste zvabiti srbskega zvezdnika Nikolo Jokića. Poleti je namreč razkril, da je igralcu Denver Nuggets in njegovi ekipi poslal resno ponudbo, da bi Jokić prišel v Atene, ki pa so jo zavrnili. Toda Giannakopoulos še ni obupal.

image_alt
Na golf igrišču se bo LeBron James udaril z ameriškim igralcem

»Zelo rad bi ga videl v dresu Panathinaikosa in storil bom vse, kar je v moji moči, da bi to uresničil. Politični vidik je zapleten, saj menim, da tu ne gre za posamezne ekipe. Mislim, da gre za to, da NBA morda ne dovoli prihoda tako velike zvezde k nam,« je v intervjuju za Mozzart Sport povedal Grk. 

Jokićev predstavnik Miško Raznatović je sicer ponudbo potrdil in dejal, da v 30 letih še nikoli ni naletel na takšno ponudbo. Po mnenju Giannakopoulosa je sicer srbski center že eden najboljših igralcev v zgodovini športa. »Nehal sem gledati NBA tisti dan, ko je Jordan prenehal odbijati žogo. Spet sem začel malo gledati NBA, ko je tja prišel Jokić. Menim, da je eden izmed desetih najboljših igralcev vseh časov,« je prepričan. 

Nikola Jokić že vrsto let navdušuje za Denver Nuggets in srbsko reprezentanco. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
Nikola Jokić že vrsto let navdušuje za Denver Nuggets in srbsko reprezentanco. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Giannakopoulos je povedal tudi, da se je pred leti zanimal za nakup deleža v beograjskem Partizanu, za katerega v Srbiji stiska pesti. »Spomnim se, da je bil čas, ko je Partizan imel ogromne finančne težave. To je bilo pred približno 10 ali 15 leti. Potekale so nekatere razprave. Kot sem vam že povedal, Srbijo imam rad,« je povedal in pojasnil, zakaj se ni odločil za investicijo. 

»Spoznal sem, da ne gre samo za košarko. Vključiti je treba tudi plavanje in vaterpolo.« Ideja pa ga je zanimala prav zaradi strasti navijačev do kluba. 

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Golf

Na golf igrišču se bo LeBron James udaril z ameriškim igralcem

Košarkar LeBron James, poletna okrepitev ekipe Phialdelphia 76ers, je po dopolnjenem 40. letu starosti začel igrati golf in šport vzljubil.
18. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Šport  |  Košarka
Superpokal

Klobučar s trojko za dolenjsko slavje

Krka je z zmago za superpokal prekinila domačo vladavino Cedevite Olimpije.
17. 9. 2026 | 23:10
Preberite več
Šport  |  Košarka
Real Madrid

Nova okrepitev Reala: Dončić mi je govoril, da je v ligi NBA lažje

Košarkar Nick Smith Jr. se je pridružil madridskemu Reala, kjer je nekoč igral Luka Dončić.
17. 9. 2026 | 13:51
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evroliga

Dončić razkril, kje v Evropi pripravijo najbolj peklensko vzdušje (VIDEO)

Slovenski as Luka Dončić je tri sezone igral v evroligi za Real Madrid, najmanj priljubljen pa je bil pri navijačih Barcelone.
17. 9. 2026 | 09:14
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Sosedov hrup, smrad in muhe: pravnik pojasnjuje, kako lahko ukrepate

Kaj lahko storite zaradi sosedovega hrupa, neprijetnega vonja po gnoju, muh in onesnažene ceste? Pravnik pojasnjuje možnosti ukrepanja.
Pravnik na dlani 17. 9. 2026 | 14:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa

Slovenski raziskovalci so odkrili, da dolge kotanje na avstralskem ravniku niso rečne struge, ampak podrte jame.
17. 9. 2026 | 11:44
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Strokovnjaka o primeru Satka Zovka: Skoraj vsi ključni dokazi so padli. Kaj zdaj

Tožilstvo bo kljub izločitvi dela dokazov iz sodnega spisa vztrajalo pri pregonu obtoženih za umor.
17. 9. 2026 | 14:43
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Stranka Resnica

Poslanec Mijič, ki je dolžan delavcem in državi, v delegaciji Sveta Evrope

Zamenjal bo vodjo poslanske skupine Resnice Katjo Kokot. V stranki pojasnjujejo, da je z mesta v delegaciji odstopila sama zaradi prepolnega urnika.
17. 9. 2026 | 09:56
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
17. 9. 2026 | 07:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
16. 9. 2026 | 07:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Inovacije spodbujajo izvoz, izvoz pa inoviranje

Ideje, ki nastanejo v Evropi, se pogosto pretvorijo v gospodarski uspeh nekoga drugega in drugje.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Dan inovativnosti 2026

Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Ko poslovna odločitev postane tveganje

Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornikov družbam zagotavlja večjo finančno varnost, vendar to ne krije nepoštenih dejanj ali osebnega okoriščanja.
Marjana Kristan Fazarinc 17. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Kdaj bodo fizični agenti UI prvič prestopili prag trgovin?

Prihodnost prinaša nove vrste potrošnikov. Zaupanje je ključna točka pri premiku k agentskemu poslovanju.
Marjana Kristan Fazarinc 17. 9. 2026 | 04:45
Preberite več

Več iz teme

Nikola JokićDenver NuggetsNBAGrčijaPartizanDimitris GiannakopoulosPanathinaikos

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Portugalska

Messi se bo poslovil, Ronaldo še ni rekel zadnje

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je na seznamu igralcev, ki jih med prihajajočo reprezentantno akcijo želi videti Jorge Jesus.
18. 9. 2026 | 14:22
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Novo mesto

V Novem mestu vlom v stavbo pošte, kjer je poslovalnica OTP banke

Novo mesto: Trenutno potekajo intenzivna preiskava ter zbiranje dokazov in zavarovanje sledi. Policija za zdaj skopa z informacijami.
18. 9. 2026 | 14:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenijo bosta obiskala ukrajinski predsednik in zunanji minister

Ukrajinski predsednik in zunanji minister bosta obiskala Slovenijo, podpora pri gradnji civilnih zaklonišč se bo nadaljevala.
18. 9. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EHF liga prvakinj

Krimovke z Dankami: nova učna ura ali presenečenje?

Krim bo v soboto ob 18. uri gostil eno najboljših evropskih ekip, Esbjerg s Henny Reistad.
Peter Zalokar 18. 9. 2026 | 13:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

V Veliki Britaniji pacientkam z rakom brez razloga odstranili dojke

V Veliki Britaniji so 20 ženskam, ki so se v bolnišnici zdravile zaradi raka, po nepotrebnem odstranili dojke.
18. 9. 2026 | 13:36
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenijo bosta obiskala ukrajinski predsednik in zunanji minister

Ukrajinski predsednik in zunanji minister bosta obiskala Slovenijo, podpora pri gradnji civilnih zaklonišč se bo nadaljevala.
18. 9. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EHF liga prvakinj

Krimovke z Dankami: nova učna ura ali presenečenje?

Krim bo v soboto ob 18. uri gostil eno najboljših evropskih ekip, Esbjerg s Henny Reistad.
Peter Zalokar 18. 9. 2026 | 13:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

V Veliki Britaniji pacientkam z rakom brez razloga odstranili dojke

V Veliki Britaniji so 20 ženskam, ki so se v bolnišnici zdravile zaradi raka, po nepotrebnem odstranili dojke.
18. 9. 2026 | 13:36
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
16. 9. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako veste, da je vaš matični mleček pravi?

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 15:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo