Lastnik evroligaškega velikana bo storil vse, da Jokića pripelje v Atene

Ni skrivnost, da si grški poslovnež in lastnik košarkarskega kluba Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos želi v svoje vrste zvabiti srbskega zvezdnika Nikolo Jokića. Poleti je namreč razkril, da je igralcu Denver Nuggets in njegovi ekipi poslal resno ponudbo, da bi Jokić prišel v Atene, ki pa so jo zavrnili. Toda Giannakopoulos še ni obupal.

»Zelo rad bi ga videl v dresu Panathinaikosa in storil bom vse, kar je v moji moči, da bi to uresničil. Politični vidik je zapleten, saj menim, da tu ne gre za posamezne ekipe. Mislim, da gre za to, da NBA morda ne dovoli prihoda tako velike zvezde k nam,« je v intervjuju za Mozzart Sport povedal Grk.

Jokićev predstavnik Miško Raznatović je sicer ponudbo potrdil in dejal, da v 30 letih še nikoli ni naletel na takšno ponudbo. Po mnenju Giannakopoulosa je sicer srbski center že eden najboljših igralcev v zgodovini športa. »Nehal sem gledati NBA tisti dan, ko je Jordan prenehal odbijati žogo. Spet sem začel malo gledati NBA, ko je tja prišel Jokić. Menim, da je eden izmed desetih najboljših igralcev vseh časov,« je prepričan.

Nikola Jokić že vrsto let navdušuje za Denver Nuggets in srbsko reprezentanco. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Giannakopoulos je povedal tudi, da se je pred leti zanimal za nakup deleža v beograjskem Partizanu, za katerega v Srbiji stiska pesti. »Spomnim se, da je bil čas, ko je Partizan imel ogromne finančne težave. To je bilo pred približno 10 ali 15 leti. Potekale so nekatere razprave. Kot sem vam že povedal, Srbijo imam rad,« je povedal in pojasnil, zakaj se ni odločil za investicijo.

»Spoznal sem, da ne gre samo za košarko. Vključiti je treba tudi plavanje in vaterpolo.« Ideja pa ga je zanimala prav zaradi strasti navijačev do kluba.