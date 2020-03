Lastnik New York Knicks pozitiven

Ljubljana - Jim Dolan, lastnik košarkarskega moštva New York Knicks, je bil pozitiven na novi koronavirus, poroča spletna stran NBA. Dejal je, da je v osamitvi in da skoraj ne kaže znakov simptomov ter bo zato še naprej opravljal delo izvršnega predsednika družbe Madison Square Garden Company.



V sklopu družbe deluje tudi ekipa NHL New York Rangers in upravljanje slovite dvorane Madison Square Garden.



Štiriinšestdesetletni James Dolan je prvi lastnik iz ameriških poklicnih lig, ki se je okužil z virusom sars-cov-2.



Tako NBA kot NHL sta že pred časom zaradi pandemije novega koronavirusa ustavili vse dejavnosti.