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Košarka

Lastnik Los Angeles Lakers v težavah, FBI zasegel telefon in računalnik

Lastnik moštva, v katerem blesti Luka Dončić, se je znašel v preiskavi zaradi sumljivega poslovanja in prehajanja denarja med z njim povezanimi podjetji.
Mark Walter v družbi Donalda Trumpa na sprejemu za prvake lige MLB Los Angeles Dodgers. Foto Evelyn Hockstein/Reuters
Galerija
Mark Walter v družbi Donalda Trumpa na sprejemu za prvake lige MLB Los Angeles Dodgers. Foto Evelyn Hockstein/Reuters
N. Gr.
29. 7. 2026 | 06:05
29. 7. 2026 | 06:07
2:39
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Večinski lastnik Los Angeles Lakers in Los Angeles Dodgers Mark Walter se je znašel v središču vedno bolj obsežne zvezne preiskave v ZDA. Po poročanju ameriških medijev so agenti FBI septembra lani na podlagi sodne odredbe na zasebnem letalu na letališču Midway v Chicagu zasegli njegov mobilni telefon in prenosni računalnik. Preiskava se nanaša na finančno poslovanje njegovega poslovnega imperija, ne pa na športne organizacije, ki jih ima v lasti.  

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Novi šef Dončića je magnet za milijarde in šampionske prstane

Ameriško državno tožilstvo na Manhattnu in Komisija za vrednostne papirje (SEC) preiskujeta domnevne nepravilnosti pri poslovanju investicijske družbe Guggenheim Partners ter zavarovalnic Delaware Life in Clear Spring Life, ki sodijo pod Walterjev holding TWG Global. V središču preiskave je približno 16 milijard dolarjev posojil povezanim družbam, ki po navedbah preiskovalcev niso bila ustrezno razkrita regulatorjem. Preiskava se je po navedbah Wall Street Journala začela po prijavi žvižgača.

Omenjeni zavarovalnici naj bi Walterjevemu holdingu posodili kar 16 milijard dolarjev, a naj bi to storili prek tretjega, z Walterjem uradno nepovezanega podjetja, da bi se izognili prijavi regulatorjem. Ti zdaj preiskujejo, ali je šlo le za obvod pravil in ali obstaja dovolj dokazov za kaznivo ravnanje.

Walter je Donaldu Trumpu podaril tudi šampionski prstan. V prihodnje mu dobri odnosi z ameriškim predsednikom pri vplivanju na preiskavo lahko le koristijo, kažejo izkušnje zadnjih let. FOTO: Saul Loeb/AFP
Walter je Donaldu Trumpu podaril tudi šampionski prstan. V prihodnje mu dobri odnosi z ameriškim predsednikom pri vplivanju na preiskavo lahko le koristijo, kažejo izkušnje zadnjih let. FOTO: Saul Loeb/AFP

Walterjev holding je v odzivu sporočil, da z oblastmi v celoti sodeluje in da je prepričan, da se bo postopek zanje končal ugodno. Doslej proti Walterju ali njegovim podjetjem ni bila vložena nobena obtožnica, prav tako ni nobenih navedb, da bi bili v preiskavo vključena LA Lakers, Dodgers ali druge športne franšize v njegovi lasti. 

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Zanj odšteli premoženje, zdaj obljublja: Za Dončića bom tekel skozi zid

Ob prihodu v Los Angeles so si navijači Luke Dončića, Austina Reavesa in soigralcev obetali, da bo Walter v celovito prenovo delovanja moštva vložil več denarja kot predhodniki. Deloma je to tudi storil in prevetril zasedbo v pisarnah moštva, a po mnenju opazovalcev ne dovolj, predvsem pa še vedno ni vzpostavil mreže oglednikov, ki bi bila na ravni tekmecev. Prav to naj bi bila največja hiba v delovanju zvezdniške franšize iz Los Angelesa.

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Mark WalterLos Angeles LakersGuggenheim partnerskorupcijaFBIpreiskava

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