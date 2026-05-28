Košarka

Lažje od pričakovanj, selektorja in kapetana zdaj čaka šampionska bitka

Aleksander Sekulić in Klemen Prepelič bosta v finalu košarkarske regionalne lige Aba izzvala Partizan. V tretji polfinalni tekmi je Dubaj premagal Budućnost.
Slovenski dvojec pri Dubaju Aleksander Sekulić (desno) in Klemen Prepelič bosta v finali lige ABA izzvala Partizan. FZTO: Thomas Coex/AFP
Š. R., STA
28. 5. 2026 | 22:50
Košarkarji Dubaja so se uvrstili v finale lige Aba. Na tretji tekmi polfinala regionalnega tekmovanja so v Zenici premagali črnogorsko Budućnost s 103:77 in se z 2:1 v zmagah uvrstili v finale, kjer se bodo pomerili z branilci naslova Partizanom.

Dubaj se je v svoji drugi sezoni v regionalnem tekmovanju prvič prebil v finale. Tam se bo meril s Partizanom, ki je že pred dnevi napredoval, potem ko je mestnega tekmeca Crveno zvezdo prepričljivo izločil z 2:0 v zmagah.

Zasedba slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića je danes v tekmo vstopila odločno in jo že v prvem polčasu obrnila v svoj prid. Po desetih minutah igre je Dubaj vodil za sedem točk, sredi druge četrtine pa je po košu Justina Andersona prednost narasla na kar +25 (48:23), s čimer je bil boj za finale praktično odločen. Od takrat so gostitelji le še višali prednost.

Džanan Musa je vpisal 20 točk za Dubaj, po 13 sta jih dodala Mfiondu Kabengele in Bruno Caboclo. Slovenski košarkar Klemen Prepelič je dosegel šest točk. Za Budućnost, ki jo prav tako vodi slovenski trener Andrej Žakelj, je nedkdanji Olimpijin plejmejker Yogi Ferrel dosegel 17 točk, 15 jih je dodal Jerry Boutsiele.

Finalna serija na tri zmage se bo začela prihodnji četrtek. Partizan je z osmimi naslovi rekorder lige Aba.

