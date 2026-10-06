Lažji Luka Dončić je z lahkoto polnil koš

Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v košarkarski ligi NBA se je končala z zanesljivo zmago proti Sacramento Kings s 127:103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden 1 Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk.

Dončić je že takoj na začetku priprav dokazal, da je v dobri formi. V postavi jezernikov je po odhodu LeBrona Jamesa prevzel vlogo prvega obraza kluba. Trener JJ Redick mu je namenil odmerjeno minutažo, zato je slovenski zvezdnik odigral le prvi polčas (16 minut). V tem kratkem času je na igrišču dominiral z metom iz igre 5:12 (od tega trojke 3:9, prosti meti 8:9). V statistiko je dodal še dva skoka, tri asistence in dve ukradeni žogi, imel je sicer tudi pet izgubljenih žog.

Dončić je na igrišče stopil opazno lažji in bolje telesno pripravljen kot prejšnja leta, so zapisali ameriški mediji, saj je imel po dolgem času prosto poletje brez reprezentančnih akcij. Navijače je navdušil že med ogrevanjem s silovitim zabijanjem, med tekmo pa je zadeval trojke in lahkotno polnil koš nasprotnikov. Edini manjši razlog za skrb je bil trenutek ob koncu prvega polčasa, ko je malce zašepal, vendar je bil njegov počitek v drugem polčasu že vnaprej načrtovan, da so priložnost dobili rezervisti.

Lakers so na tej tekmi predstavili novo, precej bolj agresivno obrambno taktiko s pritiskom čez celotno igrišče, kar je Sacramentu povzročilo ogromno težav, gostje so izsilili kar 26 izgubljenih žog tekmeca. Pri jezernikih sta tekmo zaradi manjših poškodb preventivno izpustila Austin Reaves in Walker Kessler. Priložnost je dobil tudi Bronny James, ki je v 16 minutah dosegel tri točke in pet skokov. Naslednja tekma prenovljene zasedbe Lakers z Dončićem na čelu bo v okviru predsezone že naslednji večer, ko jih v San Franciscu čaka srečanje proti Golden State Warriors.