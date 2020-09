FOTO:LeBron James 10. v finalu, LA Lakers 31.

Ljubljana

LeBron James in Anthony Davis sta skupaj dosegla kar 65 točk in sta bila nerešljiva uganka za Denver. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports



LA Lakers (1) : Denver (3) 117:107 – 4:1



Miami (5) : Boston (3) 3:2

- Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so se po desetletju vnovič uvrstili v finale lige NBA. V peti tekmi finala zahodne konference so bili s 117:107 boljši od Dennverja in s skupnim izidom 4:1 v zmagah napredovali v finale. Za prvega zvezdnika ekipebo to že 10. finale v karieri.V finalu bodo James in druščina igrali z zmagovalcem dvoboja med Bostonon in Miamijem z. Miami je v prednosti s 3:2 v zmagah, šesta tekma finala vzhoda v koronskem mehurčku v Orlandu pa bo na sporedu že danes.Tudi na današnji tekmi je blestel 35-letni James, ki je dosegel kar 38 točk, 16 skokov in 10 podaj ter dosegel nov odmeven trojni dvojček, s katerim se bo po slavju z Miami jem (2012, 2013) in Clevelandom (2016) potegoval za še četrti šampionski prstan v karieri. Izstopal je tudis 27 točkami.Pri Denverju, kjer tretji slovenski košarkar v NBAne igra, je20 točkam dodal devet skokov, Srb Nikola Jokić je ob 20 točkah pod obročema ulovil sedem žog,je izstopal z 19 koši in osmimi podajami.LA Lakers bo igral že za 17. naslov v ligi in za izenačenje z Bostonom na prvem mestu. Nazadnje je moštvo iz mesta angelov prestol zasedla leta 2010, z 31 finalnimi nastopi pa je LA Lakers daleč najuspešnejša ekipa lige.(James 38 – met iz igre 25:15, za tri 4:1, prosti meti 8:7, 16 skokov in 10 podaj v 40 minutah, Davis 27 – 16:8, prosti meti 9:9, Caruso in Green po 11, Howard 9, Kuzma in Rondo po 8, Ma. Morris 3, Caldwell Pope 2; Grant (9 skokov) in Jokić (met 16:9) po 20 Murray (17:7) 19, Millsap 13, Porter Jr. in Mo. Morris po 10, Plumlee 7, Dozier 5, Harris 3.