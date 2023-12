LeBron James & Co. prejeli po pol milijona dolarjev

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so zmagovalci prvega medsezonskega turnirja v ligi NBA. Jezerniki so ponoči v velikem finalu v Las Vegasu s 123:109 premagali igralce kluba Indiana Pacers.

Zvezdniki iz mesta angelov so tako postali prvi prvaki turnirja, ki poteka med sezono. Anthony Davis je dosegel kar 41 točk in dodal še 20 skokov. Ob svojem rekordnem večeru po točkah in skokih v sezoni je ameriški as vpisal še pet podaj in štiri bloke, zadel pa je 16 metov iz 24 poskusov iz igre.

Austin Reaves je za zmagovito zasedbo v dobrih 27 minutah zbral 28 točk, najkoristnejši igralec turnirja LeBron James pa je prišel do dvojnega dvojčka s 24 točkami in 11 skoki. Za 38-letnega ameriškega zvezdnika je to ob štirih naslovih prvaka lige NBA nova lovorika v svoji 21. sezoni. Svoj delež k uspehu je s 13 točkami in sedmimi podajami pristavil še D'Angelo Russell.

Pri Indiani je bil z 20 točkami in 11 podajami najbolj razpoložen Tyrese Haliburton, 20 jih je dosegel tudi Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith pa 15.

LeBron James (na fotografiji s pokalom) so se takole veselili nove lovorike v ligi NBA. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports

Koraki v pravo smer

Jezerniki so vodil večino dvoboja, toda tekmeci so vseskozi držali stik z nasprotniki z zahodne obale ZDA. Odločilno razliko so košarkarji iz Los Angelesa naredili v zadnji četrtini z delnim izidom 15:3, ko so prednost 100:96 povišali na 115:99.

Finalna tekma je bila tudi edina tekma premiernega medsezonskega turnirja, ki ni štela v seštevek na lestvici lige. Vseeno tekma ni bila brez pomena, saj so Jezerniki ob pokalu domov odnesli tudi lepo vsoto denarja. Tisti s standardnimi pogodbami so prejeli po 500.000 ameriških dolarjev (464.100 evrov), poraženci iz Indiane pa po 200.000 (185.640 €). Košarkarji s krajšimi pogodbami so prejeli polovico zneska.

»Vemo, da to ni prava stvar, vendar delamo korake v pravo smer. Menim, da so bili naša energija, trud na začetku tekme in zbranost nocoj na vrhuncu,« je po tekmi povedal Davis.