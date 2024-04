LeBron James in Anthony Davis sta ogrela motorja pred končnico

Na zadnjih desetih tekmah so Los Angeles Lakers zbrali devet zmag in le en poraz, a so vseeno čakali do sobotnega večera, da bi se njihov dober niz poznal tudi na lestvici. »Šalili smo se, 9-1, pa se nikjer ne pozna, zakaj to sploh počnemo. A to le kaže, kako napeta je zahodna konferenca,« je po gladki zmagi s 116:97 razlagal Anthony Davis, ki je zbral 22 točk in 13 skokov.

Los Angeles Lakers so se zdaj vendarle zavihteli pred Sacramento Kings na osmo mesto, a so ekipe na lestvici tako skupaj, da se vse v zadnjem tednu še lahko premeša. V zadnjem mesecu sezone LA dobiva morda ne šampionske, a zagotovo podobo nevarne ekipe, ki jo vodita neuničljivi LeBron James (24 točk, 12 asistenc) in Davis.

Oba končnico pričakujeta zdrava, kar je najbolj pomembno, v izločilnih bojih bodo Lakers dobili še dodatno »okrepitev«, ko bo James začel bolj aktivno sodelovati tudi v obrambi, v rednem delu večinoma štedi moči za napadalne akcije. Pomemben člen ekipe je tudi D'Angelo Russell (28 točk), ki se je v tej sezoni bolje od pričakovanj ujel z ekipo. Jezerniki so vedno bolj zdravi, počasi se v rotacijo vrača Gabe Vincent, ki je izpustil večino sezone, zdrav je Rui Hachimura, trener Darwin Ham pa bolj resno kot v prvi polovici sezone računa tudi na Taureana Princa.

Dve priložnosti za končnico

Osmo mesto je za Los Angeles pomembno, saj v play-inu prinaša dve priložnosti za napredovanje v končnico, če izgubijo tekmo s 7. nosilcem (trenutno New Orleans), jih čaka še popravni izpit proti zmagovalcu tekme med 9. in 10. nosilcem (Sacramento - Golden State).

Če LA Lakers dobijo svojo prvo tekmo, bodo šli v končnico kot sedmi nosilci in se pomerili z drugouvrščenim po rednem delu sezone – to so trenutno branilci naslova Denver Nuggets, a tudi na vrhu, kjer je trenutno Minnesota s pol tekme prednosti pred Denverjem, v zadnjem tednu še lahko pride do sprememb.