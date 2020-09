LeBron James in druščina čakajo na someščane

Ljubljana



LA Lakers (1) : Houston (4) 119:96 – 4:1

- Los Angeles Lakers stopnjuje formo v končnici lige NBA. Na peti tekmi polfinala zahodne konference je Houston odpravil s 119:96 in dobil serijo s 4:1 v zmagah. Na zadnjih dveh tekmah je vodil od začetka do konca.in soigralci se bodo v finalu zelo verjetno srečali z mestnim tekmecem LA Clipper, ki vodi s 3:2 v zmagah proti Denverju.Jezerniki so zadnjič v konferenčnem finalu igrali leta 2010, ko so tudi osvojili 16. naslov prvaka. V nepozabnem finalu so ugnali Boston s 4:3 v zmagah, MVP pa je bilt, ki je umrl 26. januarja letos v helikopterski nesreči. V zadnjih šestih letih Lakersi niso igrali v končnici, letos pa so sestavili izjemno ekipo, ki je v prvih dveh krogih izgubila uvodno tekmo, nato pa nanizala štiri zaporedne zmage.LeBron James je dosegel 29 točk, 11 skokov in 7 podaj).insta zadela po štiri trojke, James inpa sta bila po trikrat natančna izza črte. Ekipa, ki res ne slovi po metih izza črte, je zadela kar 19 trojk iz 37 poskusov.Najboljši strelec ligeje bil premalo, nasul je 30 točk.je bil popolnoma razglašen, po poškodbi mečne mišice je bil daleč od prave forme.(James 29 – met iz igre 18:9, 11 skokov in 7 podaj, Kuzma 19, Morris 16, D. Green 14, Davis 13 in 11 skokov, Caldwell Pope 10, Horton Tucker 9, Caruso 5, Rondo in Howard po 3; Harden 30 – met iz igre 20:12), J. Green 13, Westbrook 10 – 13:4, McLemore in Rivers po 9, Tucker 8, Clemons 7, Covington in Gordon po 5.