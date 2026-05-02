Košarka

LeBron James in jezerniki preskočili prvo oviro, zdaj jih čakajo prvaki

V šesti tekmi prvega kroga končnice zahodne konference lige NBA so Los Anmgeles Lakers z 98:78 premagali Houston Rockets in se uvrstili v konferenčni polfinale
Los Amgeles Lakers in LeBron James so dvorano Toyota Center v Houstonu zapustili kto veliki zmagovalci. FOTO: Kenneth Richmond/Getty Images Via AFP
Los Amgeles Lakers in LeBron James so dvorano Toyota Center v Houstonu zapustili kto veliki zmagovalci. FOTO: Kenneth Richmond/Getty Images Via AFP
Š. R., STA
2. 5. 2026 | 07:27
2. 5. 2026 | 07:31
1:45
A+A-

Košarkarji Los Angeles Lakers so v prvem krogu končnice lige NBA v gosteh z 98:78 premagali Houston Rockets in si še vedno brez poškodovanega Luke Dončića po vodstvu s 3:0 v tretjem poskusu z izidom 3:2 v zmagah zagotovili polfinale na zahodnem delu lige. Njihov tekmec bo branilec naslova Oklahome City Thunder.

LeBron James je v velikem slogu popeljal jezernike v polfinale zahodne konference, v katerem jih čakajo branilci naslova iz Oklahome. FOTO: Kenneth Richmond/Getty Images Via AFP
LeBron James je v velikem slogu popeljal jezernike v polfinale zahodne konference, v katerem jih čakajo branilci naslova iz Oklahome. FOTO: Kenneth Richmond/Getty Images Via AFP

Zvezdnik LeBron James je prevzel breme odsotnega slovenskega asa Dončića in bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki ter pri 41 letih nadaljeval odlične predstave za preboj v drugi krog končnice. Pri domačioh ni bil nared za tekmo najbnoljši strelec Kevin Durant

Zmaga je jezernikom prihranila nepričakovano slovo, morebitni poraz bi pomenil da bi jih le ena izgubljena tekma ločila od tega, da bi postali prva ekipa v zgodovini NBA, ki bi zapravila vodstvo s 3:0.

»Veliko naših fantov, iskreno povedano, ni bilo v takšnem položaju, niso bili v situaciji, ko bi lahko prišli v nadaljevanje na tak način. Poleg tega je bilo to na gostovanju. Zato je bilo zame zelo pomembno, da sem šel in zastavil ton igre,« je povedal veteran James.

Napredovanja se je veselil tudi poškodovani Luka Dončić FOTO: Kenneth Richmond/Getty Images Via AFP
Napredovanja se je veselil tudi poškodovani Luka Dončić FOTO: Kenneth Richmond/Getty Images Via AFP

