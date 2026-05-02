LeBron James in jezerniki preskočili prvo oviro, zdaj jih čakajo prvaki

Košarkarji Los Angeles Lakers so v prvem krogu končnice lige NBA v gosteh z 98:78 premagali Houston Rockets in si še vedno brez poškodovanega Luke Dončića po vodstvu s 3:0 v tretjem poskusu z izidom 3:2 v zmagah zagotovili polfinale na zahodnem delu lige. Njihov tekmec bo branilec naslova Oklahome City Thunder.

Zvezdnik LeBron James je prevzel breme odsotnega slovenskega asa Dončića in bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki ter pri 41 letih nadaljeval odlične predstave za preboj v drugi krog končnice. Pri domačioh ni bil nared za tekmo najbnoljši strelec Kevin Durant.

Zmaga je jezernikom prihranila nepričakovano slovo, morebitni poraz bi pomenil da bi jih le ena izgubljena tekma ločila od tega, da bi postali prva ekipa v zgodovini NBA, ki bi zapravila vodstvo s 3:0.

»Veliko naših fantov, iskreno povedano, ni bilo v takšnem položaju, niso bili v situaciji, ko bi lahko prišli v nadaljevanje na tak način. Poleg tega je bilo to na gostovanju. Zato je bilo zame zelo pomembno, da sem šel in zastavil ton igre,« je povedal veteran James.