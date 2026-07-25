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Košarka

LeBron James je bil prvič v stranski vlogi, v glavni je bil Luka Dončić

Eden od najboljših košarkarjev v zgodovini je po prestopu k Philadelphii priznal, da je resno razmišljal o upokojitvi. V Los Angelesu je bil osem let.
Luka Dončić (levo) in LeBron James si bosta v novi sezoni segla v roke le kot tekmeca. FOTO: Wendell Cruz/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Luka Dončić (levo) in LeBron James si bosta v novi sezoni segla v roke le kot tekmeca. FOTO: Wendell Cruz/Imagn Images Via Reuters Connect
G. N.
25. 7. 2026 | 11:50
25. 7. 2026 | 12:37
4:35
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V enem najbolj odmevnih prestopov v zgodovini lige NBA bo 41-letni LeBron James z Joelom Embiidom, Tyresejem Maxeyjem in novincem Jaylenom Brownom lovil peti prstan. James, ki velja za najboljšega strelca (51.961 točk) in košarkarja z največ odigranimi tekmami v zgodovini lige NBA (1.917 tekem), je s filadelfijsko franšizo podpisal dveletno pogodbo za veteranski minimum v višini osem milijonov dolarjev (sedem milijonov evrov. Znesek je simboličen, saj bo zaslužil manj kot ob svojem vstopu v ligo leta 2003.

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V načrtu za zadnji ples je LeBron James pozabil na Dončića

Z uresničitvijo te pogodbe bo LeBron James v ligi NBA odigral polnih 25 sezon (četrt stoletja), kar je zgodovinski mejnik brez primere.

Razmišljal je o upokojitvi

James zaključil osemletno obdobje pri Los Angeles Lakersih. To je bila njegova najdaljša neprekinjena pogodba z eno franšizo (izvzemši skupno 11 sezon v Clevelandu v dveh različnih obdobjih). Kljub temu da je z Lakersi enkrat osvojil naslov prvaka (v t. i. mehurčku) in se uvrstil v konferenčni finale, kjer so jih nadigrali kasnejši prvaki Denver Nuggets, je ocenil, da lahko v novem okolju doseže več.

Branilec in eden glavnih igralcev pri Philadelphii Lakers Tyrese Maxey se veseli prihoda LeBrona Jamesa. FOTO: Bill Streicher/Imagn Images Via Reuters Connect
Branilec in eden glavnih igralcev pri Philadelphii Lakers Tyrese Maxey se veseli prihoda LeBrona Jamesa. FOTO: Bill Streicher/Imagn Images Via Reuters Connect

Ob napovedi prestopa je James na družbenih omrežjih priznal, da je resno razmišljal o upokojitvi, a ga je naprej pognala izključno želja po zmagovanju.

»Potreboval sem čas za premislek. Bil sem že skoraj prepričan, da sem odigral svojo zadnjo tekmo. To je moja zadnja odločitev. Ne grem za denar. Še vedno želim tekmovati, zmagovati in znova izkusiti občutek osvojitve naslova prvaka,« je zapisal na družbenih omrežjih.

Kot milijarder James ni več odvisen od maksimalnih pogodb. Njegov edini cilj ostaja pet šampionskih prstanov, s čimer bi prehitel Stephena Curryja ter se izenačil s Kobjem Bryantom in Timom Duncanom, ali pa celo ulov šestih naslovov Michaela Jordana.

Ob slovesu se je zahvalil nekdanjim klubom: »Hvala, LA. Miami, za vedno te bom imel rad, severovzhodni Ohio pa bo vedno moj dom.« S tem je jasno nakazal, da bo po dveh letih v Filadelfiji košarkarski parket dokončno zamenjal za golf igrišča.

Nastanek nove super ekipe

Z vrnitvijo Jamesa na Vzhod bo uvodna tekma sezone v Madison Square Gardnu proti aktualnim prvakom New York Knicks zagotovo privabila največ pozornosti javnosti.

Začetna peterka Filadelfije zdaj vključuje štiri igralce z nazivom All-Star, ki so v prejšnji sezoni vsi dosegali povprečje več kot 20 točk na tekmo (trije med njimi celo več kot 26 točk).

Glavni izziv za glavnega trenerja Nicka Nursa bo upravljanje igre ob dejstvu, da si bodo žogo zdaj delili igralci, ki izrazito prevladujejo v posesti. V lanski sezoni se je namreč kar pet igralcev izmed 37 v celotni ligi z najvišjim številom dotikov žoge na tekmo (vsaj 68,4 dotika) znašlo v isti ekipi.

Pokazal je, da ni sebičen

Ugledni ameriški športni magazin Sports Illustrated je osvetlil odhod Los Angelesa tudi iz drugega zornega kota, ki naj bi razkril glavni razlog in tudi Jamesovo nesebičnost, ki so mu jo pripisovali vrsto let. 

»James se vrača v vzhodno konferenco, kjer je preživel prvih 15 let svoje kariere, a tokrat bo igral za novo ekipo. Prejšnja sezona je bila prva v njegovi karieri, v kateri je sprejel stransko vlogo v ekipi. Luka Dončić je postal glavni zvezdnik ekipe, Austin Reaves pa je še naprej rasel kot eden najboljših strelcev v ligi. LeBron je tako postal 'tretja možnost' in je večinoma organiziral napade, medtem ko je izvedba pogosteje pripadla Dončiću,« so zapisali, pohvalili so Jamesov značaj in hkrati izpostavili prednosti Phialdelphie z Jamesovim prihodom.

»V Los Angelesu je dokazal, da je nesebičen igralec in da lahko prevzame podporno vlogo, če to koristi ekipi. Gotovo je, da bi to lahko pričakovali, zato je morala ekipa pred njegovim prihodom dobro premisliti, kako bodo stvari delovale. Njegov prihod je ustvaril odlično peterko, ki bi lahko povzročila velike težave drugim, še posebej v končnici. Njegov prihod bo trenerju Nicku Nurseju omogočil, da razdeli minute vsem v ekipi in tako ohrani večjo možnost, da bodo vsi zdravi za drugi del sezone,« so zaključili.

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