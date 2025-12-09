Košarkarski kralj je odkril, kdaj v karieri je bil najboljši

Po več kot dveh desetletjih v ligi bo prav dolgoživost in stanovitno igranje na visoki ravni največja zapuščina LeBrona Jamesa, enega najboljših (za nekatere najboljšega) košarkarja vseh časov. Sedanji soigralec Luke Dončića je prepričan, da je bilo leto 2018 najboljše v karieri.

»Zdi se mi, da takrat nisem mogel narediti nič narobe, vse mi je uspevalo, imel sem občutek, da sem nezmotljiv. V obrambi sem lahko pokrival vseh pet položajev, v napadu sem imel vedno pravo rešitev. Za nameček sem odigral vseh 82 tekem rednega dela in nato še celo končnico, več kot 100 tekem, izpustil nisem niti ene. Zato bi leto 2018 izbral kot najboljše v moji karieri, bil sem neustavljiv,« je v pogovoru s Stevom Nashem povedal v svojem podkastu Mind the Game.

V sezoni 2017/18 je bil gonilna sila šibke ekipe Clevelanda, popeljal jo je vse do finala in vnovičnega dvoboja z Golden State Warriors. Prva tekma finalne serije je bila najboljša v Jamesovi karieri, dosegel je 51 točk in izsilil podaljšek, lahko bi zmagali že po rednem delu, če ne bi J. R. Smithu ob koncu tekme povsem popustila koncentracija. Warriors so slavili v podaljšku, James si je od jeze v slačilnici poškodoval roko in Golden State je finalno serijo dobil s 4:0, James pa je poleti spakiral kovčke in iz Clevelanda odšel v Los Angeles.