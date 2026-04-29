LeBron James je odkril, zakaj nikoli več ne bo povsem zdrav

Pri 41 letih se LeBron James približuje koncu ene najdaljših in najuspešnejših karier v zgodovini lige NBA. Razprava o tem, ali je največji košarkar vseh časov on ali Michael Jordan, ga spremlja že več kot desetletje, a zvezdnik Los Angeles Lakers pravi, da je primerjava pogosto zgrešena.

»Nikoli se nisem primerjal z njim, ker sta najini igri povsem različni. Vso kariero sem igral kot visoki igralec, ki organizira igro, kot point forward. Vedno sem iskal podajo, Jordan pa je nekako vedno iskal met. Ne nekako, res ga je iskal, v tem je velika razlika med nama,« je James dejal v pogovoru za ESPN.

Ob tem je poudaril, da Jordan ostaja eden njegovih največjih vzornikov. »Upam, da sem ga vsaj naredil ponosnega, ko sem nosil številko 23,« je povedal James, ki je kot otrok v Akronu sanjal o Jordanovih zmagovitih metih, športnih copatih in velikih tekmah.

Kriv je Solomon Hill Leta 2021 je bil LeBron James še vedno na vrhuncu moči, po nespametni potezi Solomona Hilla, ki se je vrgel Jamesu pod noge in zakrivil poškodbo, pa nikoli več ni bil povsem zdrav: »Igral sem eno najboljših košark v karieri, kot ekipi nam je šlo dobro. Od takrat naprej nikoli več nisem bil prepričan v gleženj, vedno me je malo oviral in najbrž bo za vselej ostalo tako. Žal nič ne morem narediti, škoda je storjena.«

Debato o največjem vseh časov je označil za »zelo utrujajoč pogovor« in »barbershop talk«. »Lahko imaš rad oba, ne da bi moral enega od naju poniževati. Običajno sem tisti, ki ga ljudje ponižujejo jaz. A vem, da sem v tej zgodbi opravil svoj del. Je izjemen igralec, veliko stvari je naredil bolje kot ostali, v nekaj elementih pa sem boljši tudi jaz,« je odločno zaključil James.