LeBron James komisarju lige NBA povzroča preglavice

Konec junija je ameriški zvezdnik LeBron James sporočil, da zapušča Los Angeles Lakers, za katere igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, a da namerava ostati v košarkarski ligi NBA. V tem času 41-letnik še ni razkril svoje naslednje destinacije, kar povzroča probleme tudi komisarju lige Adamu Silverju.

»Dokončati moramo razpored tekem za naslednjo sezono, pri tem pa je pomembno, kje bo igral LeBron. Njegova odločitev bo vplivala na uvodni teden in božične tekme, zato potrebujem njegovo odločitev,« je dejal Silver in dodal, da sprejema klice od predstavnikov televizijskih mrež in ekip, ki želijo izvedeti, kakšen bo razpored.

Na Silverjeve besede je imel štirikratni prvak lige NBA kratek odgovor, da »zaenkrat še nimajo nobene novice«. Med glavnimi kandidati za Jamesov podpis so Cleveland Cavaliers, ki so ga kot prvega izbrali na naboru leta 2003, Miami Heat, Philadelphia 76ers in Golden State Warriors, za katere igra dvakratni najkoristnejši igralec lige Stephen Curry.

Adam Silver zaradi Jamesa še ni dokončal razporeda tekem. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

O morebitni pridružitvi Bojevnikom iz San Francisca je govoril tudi Jamesov agent Rich Paul. »NBA bi jim morala zagotoviti 60 tekem, ki bi se prenašale po nacionalni televiziji. To je seveda sarkazem, ampak vsaj polovico, če ne več,« je povedal Paul na podkastu Game Over.

V zadnji sezoni z Lakers je James v povprečju na tekmo prispeval 20,9 točke, 6,1 skoka in 7,2 podaje.