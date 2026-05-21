LeBron zapušča Dončića? »Zanima me le boj za naslov, a nimamo dovolj talenta«

Še vedno prvi zvezdnik lige NBA, LeBron James, soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakers, morda ni pripravljen igrati za veteranski minimum, a če bo upokojitev za zdaj potisnil na stran, bo pri odločanju o prihodnosti pred sezono 2026/27 na prvo mesto postavil možnost boja za naslov prvaka, pišejo ameriški viri. Ali to pomeni, da bo zapustil Jezernike?

James svoje odločitve za prihodnjo sezono še ni uradno sprejel, po pričakovanjih pa naj bi Los Angeles Lakers o svojih namenih obvestil pred naborom lige NBA prihodnji mesec. V zadnjih izjavah je sicer večkrat nakazal, da kariere še ne namerava končati, čeprav se približuje 42. rojstnemu dnevu, ki ga bo praznoval 30. decembra.

»Sam lahko nadzorujem svojo usodo,« je dejal v podkastu Mind The Game, ki ga vodi skupaj s Stevom Nashem.

CBS Sports je poročal, da je James zavrnil možnost igranja za ligaški minimum in s tem prvi večji popust pri plači v karieri. James pa je razpravo predstavil nekoliko drugače: poudaril je, da bi bila njegova glavna in edina prednostna naloga ob morebitnem nadaljevanju kariere priložnost za osvojitev naslova.

Nočem delati korakov nazaj

»Nikakor,« je odgovoril na vprašanje, ali bi bil pripravljen igrati za klub, ki začenja novo gradnjo. »Vsak dan moraš biti navdušen, da greš na delo. Navdušen moraš biti nad tem, da zmaguješ iz dneva v dan in da si obkrožen s skupino fantov, ki razmišljajo enako in nočejo delati korakov nazaj. Sezona je dolg maraton, toda pomembni so temelji, ki jih postavljaš skozi sezono, da prideš do končnice. Zato, ne, v 24. sezoni kariere ne bom šel nikamor, kjer se začenja od začetka. S tem sem končal.«

Jamesovo nadaljevanje z Lakers zato ni samoumevno. Klub ima tudi druge pogodbene prednostne naloge, med njimi prihodnost Austina Reavesa, ki ima za sezono 2026/27 igralsko opcijo.

LeBron James bo morda nadaljeval kariero. FOTO: Kirby Lee /Reuters

Združitev s prijateljema?

Če bi se kot pomemben dejavnik izkazala tudi plača, bi se morali nekateri snubci še precej potruditi, da bi se vključili v tekmo za Jamesa. Ekipe z veliko prostora pod plačno kapico (salary cap), denimo Chicago Bulls, bi lahko odpadle zaradi razvojne faze moštva. Pogosteje omenjeni možnosti pa ostajata tretja vrnitev h Cleveland Cavaliers in selitev h Golden State Warriors, kjer bi združil moči s Stephenom Curryjem in trenerjem Stevom Kerrom.

James je ob tem poudaril, da po njegovem mnenju razlika med Lakers in najboljšimi moštvi v minuli sezoni ni bila v pristopu, temveč v kakovosti kadra. Kot primer je navedel Oklahoma City Thunder, branilce naslova, ki so Los Angeles izločili v drugem krogu končnice.

Nimamo dovolj talenta

»Borili smo se in igrali po najboljših močeh našega moštva. Nihče nas ni nadigral z večjo delavnostjo,« je dejal James. »Preprosto imajo precej več talenta. Na koncu smo zaostali v talentu. Oklahoma City ga ima precej več kot mi.«

Če se bodo Lakers odločili, da Jamesu namenijo prednost pred drugimi okrepitvami, mu lahko ponudijo največjo dovoljeno pogodbo v višini do 48 milijonov dolarjev, saj imajo zanj tako imenovane Birdove pravice. Te klubom omogočajo, da pri zadržanju lastnih igralcev presežejo običajne omejitve plačne kapice.

Predsednik kluba Rob Pelinka po koncu sezone ni neposredno dejal, da je James glavna prednostna naloga Lakers. Je pa poudaril, da je še vedno igralec, ki lahko pomaga »kateremukoli moštvu«.