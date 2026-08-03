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Košarka

LeBron ne izbira sredstev, Jordana bo napadel z njegovim orožjem

Sloviti ameriški košarkar je po podpisu pogodbe s Philadelphio objavil, da bo poskušal odgovoriti Michaelu Jordanu tudi na medijskem področju.
LeBron James bo dobil svojo dokumentarno serijo. Foto Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Galerija
LeBron James bo dobil svojo dokumentarno serijo. Foto Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Nejc Grilc
3. 8. 2026 | 17:10
3. 8. 2026 | 18:34
2:22
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Razprave o najboljšem košarkarju vseh časov niso le medijski konstrukt, o večni slavi razmišlja tudi eden glavnih akterjev. LeBron James je že pred desetletjem, po osvojenem naslovu prvaka v Clevelandu, ponosno dejal, da je zdaj najboljši vseh časov, a je hitro spoznal, da se je uštel. Sledil je poskus utrjevanja dediščine v Los Angelesu, zadnja (?) postaja dolge kariere bo Philadelphia, James pa ob lovu na peti prstan Michaela Jordana izziva tudi na medijskem področju. 

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Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Po poročanju dobro obveščenega ameriškega novinarja Andrewa Marchanda je mreža ESPN tik pred sklenitvijo dogovora za snemanje dokumentarne serije po vzoru kultnega Jordanovega dokumentarca The Last Dance, ki bo spremljala Jamesovo zadnjo etapo kariere pri Philadelphia 76ers. Viri blizu pogajanj trdijo, da je dogovor praktično sklenjen, snemalna ekipa pa naj bi 41-letnega zvezdnika spremljala skozi sezono 2026/27, za katero mnogi pričakujejo, da bo njegova zadnja v ligi NBA.

Serija naj bi poleg dogajanja v Philadelphii vključevala tudi bogat arhivski material iz Jamesove kariere. Ligo NBA in njene produkcijske ekipe so ga namreč spremljale že od njegove prve sezone med profesionalci, zato naj bi ustvarjalci uporabili tudi številne doslej še neobjavljene posnetke. Finančne podrobnosti sodelovanja niso znane, prav tako še ni določen datum premiere. ESPN in Jamesovi predstavniki pogovorov niso želeli komentirati.

LeBron James v bitki za naziv najboljšega vseh časov še vedno zaostaja, velik del občinstva je na strani Michaela Jordana. Foto Luke Hales/AFP
LeBron James v bitki za naziv najboljšega vseh časov še vedno zaostaja, velik del občinstva je na strani Michaela Jordana. Foto Luke Hales/AFP

Primerjave z Jordanovim The Last Dance bodo neizogibne. Desetdelna serija o Michaelu Jordanu in zadnji sezoni s Chicago Bulls je leta 2020 med pandemijo covida 19 postala svetovni fenomen in osvojila nagrado emmy za najboljšo dokumentarno serijo. Vsako epizodo si je v povprečju ogledalo 13 milijonov gledalcev.

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Michael JordanLeBron JamesPhiladelphia 76ersNBAThe Last DanceESPN

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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