LeBron James ni glavni v Philadelphii, Oklahomi bo zmanjkalo igralcev

Sobotni večer v ligi NBA je prinesel številne zanimive rezultate. Kdo bi si mislil, da bo po šestih tekmah Memphis še vedno neporažen, in to povsem zasluženo in ne naključno! Za šesto zmago, ob kateri je blestel izvrstni novinec Cameron Boozer s 27 točkami in 9 skoki, so odpravili razglašeni Sacramento (136:105). Luka Dončić bo na delu ob 3. uri zjutraj.

Dobremu začetku sezone v Memphisu so sledili dobri občutki, povsem drugače pa je v Oklahomi, kjer se sprašujejo, kdo je uročil njihovo sezono. Potem ko so zaradi grozljive poškodbe ostali brez Jalena Williamsa do konca sezone in za več mesecev tudi brez Casona Wallacea, se je zaradi strgane tetive pod pogačico vsaj za 10 tednov na hladnem znašel še tretji zvezdnik moštva Chet Holmgren.

Chet Holmgren je na seznamu poškodovanih. Foto Alonzo Adams/Reuters

Trener Mark Daigneault bo počasi ostal brez dovolj zdravih igralcev, da jih pošlje v ogenj, rezultati pa so temu primerni. Houston, ki je odlično vstopil v novo sezono in se zdi kot eden od kandidatov za naslov prvaka (6-1), je Thunder premagal s 119:89. Blestel je Jabari Smith ml., lani tarča razvpitih sporočil računa na družbenih omrežjih, za katerim naj bi stal kar njegov soigralec Kevin Durant. Incident je očitno pozabljen, Jabari pa na začetku sezone igra kot zvednik, ki je izpolnil svoj potencial, tokrat je v 33 minutah na igrišču prispeval 30 točk in 9 skokov.

Zelo dobro gredo prve tekme od rok tudi Philadelphii, kjer je Nick Nurse očitno našel recept, kako zadovoljiti vse zvezdnike. Pomagajo mu kar sami, LeBron James in Joel Embiid sta dvoboj s Charlottom izpustila, v ospredje pa je stopil Tyrese Maxey in nasul 38 točk. V kadru 76ers je letos dovolj širine, da lahko preživijo tudi daljšo odsotnost katerega od veteranov v rednem delu sezone, odločala bo končnica.

Po nekoliko bolj zadržanem začetku sezone, ko se je zdelo, da so obrambni igralci našli recept zanj, je eksplodiral Victor Wembanyama. Ob zmagi San Antonio Spurs s 121:111 nad Minnesoto je Wemby, ki je v dvorano na noč čarovnic prišel oblečen v kostum glavnega karakterja v TV seriji in videoigri The Witcher, dosegel kar 43 točk in podelil še šest blokad.

Luka Dončić je bil tokrat prost, znova bo na delu ob 3. uri zjutraj, ko se bodo LA Lakers pomerili s Torontom brez načetega Kawhija Leonarda. To bo dobra priložnost, da se vrnejo na zmagovite tirnice.

V drugi sezoni do naslova prvakinj

Košarkarice Golden State Valkyries so že v svoji drugi sezoni osvojile prvi naslov prvakinj lige WNBA. Na odločilni sedmi tekmi finala so v San Franciscu premagale Atlanto Dream z 68:63 in serijo dobile s 4:3. To je bil prvi finale v zgodovini lige, ki ga je odločila sedma tekma. Atlanta je tudi v četrtem finalnem nastopu ostala brez naslova.

FOTO: Ezra Shaw/AFP

Junakinja odločilnega večera je bila Gabby Williams, ki je dosegla 30 točk, kar 28 v drugem polčasu, in prejela priznanje za najkoristnejšo igralko finala. Pri Atlanti je Jordin Canada zbrala 18 točk, Allisha Gray 16, Angel Reese pa osem in 12 skokov. Zmago domačih je s prostima metoma 5,1 sekunde pred koncem potrdila Veronica Burton.

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