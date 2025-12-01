LeBron James ni zadrževal solz smeha, kaj se je dogajalo na igrišču?

V brezizrazni tretji četrtini zmage proti New Orleans Pelicans je LA Lakers grozilo, da bodo zapravili priigrano prednost iz prvega polčasa. Iskrico so našli v akciji Maxija Kleberja, ki je nasmejala vse v dvorani – Nemec je pri polaganju zgrešil prav vse, žoga je letela stran od obroča.

Pohod Kleberja z roba rakete je prekinila sodniška piščalka, ki je oznanila prekršek nad Nemcem. Akcijo bi lahko zaključil s povsem neoviranim polaganjem, a je slabo ocenil položaj obroča in gibanje prstov, žoga pa je namesto skozi obroč zletela stran od njega.

Njegovi soigralci niso mogli verjeti svojim očem, LeBron James se je začel krohotati na klopi, solze je najprej skrival pod dlanjo, kasneje še pod puloverjem, tudi soigralci so obraze zakrivali z brisačami. »Poizkušal sem ga utišati,« je v smehu dejal tudi Austin Reaves. Reakcija je bila pristna, Lakers so se prebudili in tekmo zanesljivo dobili, odziv klopi pa je komentiral tudi trener J. J. Redick: »Pošteno povedano, prav nič jim ne zamerim, kaj takšnega nisem videl še nikoli.«

Lakers se bodo jutri zjutraj (4.00) v svoji dvorani pomerili še s Phoenixom, tekmo bomo v živo spremljali tudi na delo.si.