LeBron James odločil losangeleški derbi v ligi NBA

Ljubljana – Košarkarji moštva Utah Jazz so v svojo korist odločili uvodno tekmo nadaljevanja sezone lige NBA. V Orlandu so s 106:104 premagali New Orleans Pelicans. Igralci obeh ekip so med himno pokleknili in protestirali proti rasizmu in policijskemu nasilju v ZDA. V drugi tekmi prvega večera v Disneyjevem kompleksu na Floridi so Los Angeles Lakers s 103:101 strli odpor mestnih tekmecev Los Angeles Clippers.



Zmagoviti koš je 12,8 sekunde pred iztekom časa dosegel zvezdnik LeBron James, ki je sicer zbral 16 točk, 11 skokov in sedem podaj. Najbolj razpoložen je bil Anthony Davis, ki je k uspehu prispeval 34 točk, Kyle Kuzma pa je dodal 16 točk. Za LA Clippers, ki so še v tretji četrtini vodili za 11 točk, je največ točk dosegel Paul George (30), Kawhi Leonard jih je dodal 28. Jezerniki so tako naredili prvi korak na poti k številki 1 v zahodni konferenci.



Tudi losangeleški derbi se je začel s klečanjem igralcev med himno. »Gre za priložnost, da uporabimo to platformo za širjenje pozitivnih sporočil, ljubezni po vsem svetu. Razumemo, kaj se trenutno dogaja v družbi, in to podpiramo tako igralci, trenerji, kot vodstvo lige NBA. To je dober začetek,« je po tekmi izjavil James.



Košarkarji obeh moštev so pod dresi nosili črne majice z napisom v podporo gibanju Black Lives Matter (Črna življenja štejejo). Ob igralcih – mnogi so namesto svojega imena nosili slogane v podporo gibanju – so pokleknili tudi vsi trenerji, pomočniki, sodniki in televizijski delavci.



Vsi trije slovenski košarkarji Luka Dončić (Dallas Mavericks), Goran Dragić (Miami Heat) in Vlatko Čančar (Denver Nuggets) se bodo v Orlandu predstavili danes ponoči.