LeBron James ovira načrte Los Angelesa za poletne dni

V ponedeljkovem večeru oziroma torkovem jutru so bili blizu presenečenju, LeBron James je imel v svojih rokah vsaj podaljšek, a je zicer zadel obroč in sezona Los Angeles Lakers se je pričakovano končala na četrti tekmi z Oklahomo v konferenčnem polfinalu. Nič manj pričakovano je le nekaj minut kasneje Luka Dončić sporočil, da to poletje ne bo na voljo reprezentanci, zdaj so vse oči uprte v Jamesa.

»Ne vem še, kaj prinaša prihodnost. Nisem še sprejel nobene odločitve, morda je bila to moja zadnja tekma v karieri. Tako kot lani bom najprej preživel nekaj časa z družino in dobro premislil, nato pa bom sprejel odločitev. Takrat boste izvedeli tudi vi,« je zbranim novinarjem po tekmi pojasnil 41-letnik.

Malokdo verjame, da se je zvezdnik, ki uživa v medijski pozornosti, pripravljen posloviti tako potihem, brez pompa. Vodstvo Los Angeles Lakers pri načrtovanju prihodnosti torej ravna z veliko neznanko, lani poleti se je že zdelo, da se skupni čas izteka, zadnji meseci sezone pa so prinesli zasuk v odnosu na relaciji James – LA Lakers in ni več nemogoče, da bo LeBron ostal v Kaliforniji.

James ne želi hiteti z odločitvijo o nadaljevanju kariere. Foto Gary A. Vasquez/Reuters

Vsekakor prav dolgo časa, da sprejme odločitev, nima. Če bo z njo odlašal dolgo v poletje, bodo Jezerniki prisiljeni poiskati alternativo, ki (najbrž) ne bo zadovoljila nikogar od udeležnih, niti Dončića, ki je v zadnjem mesecu dni kot gledalec lahko od blizu videl, kako učinkovit in neustavljiv je James še vedno lahko.