Košarka

LeBron James pokazal pot, obraz Dončića je povedal vse

Košarkarji Los Angelesa so se v prvem polčasu dobro upirali Oklahomi, nato pa podlegli pritisku in izgubili z 90:108. Odpovedala sta Smart in Reaves.
LeBron James je dosegel 27 točk ob porazu na prvi tekmi. Foto Joshua Gateley/AFP
Nejc Grilc
6. 5. 2026 | 05:30
6. 5. 2026 | 06:28
5:02
Prvi dve tekmi serije s Houstonom sta bili za ekipo Los Angeles Lakers kažipot do uspeha v seriji z Oklahomo: dobra obramba, prispevek igralcev s klopi in kanček sreče. Žal so soigralci znova odličnega LeBrona Jamesa tokrat ostali preveč hladni, prvaki iz Oklahome so prebrodili slab večer bodočega MVP Shaia Gilgeous-Alexandra in zmagali z 90:108. Lakers so ostali brez zmage, a dobili vsaj potrditev, da tudi brez Luke Dončića niso povsem brez možnosti.

Oklahoma se je spočila, a Dončić ima nanjo lep spomin

V prvi četrtini se je Oklahomi poznal dolg odmor po hitro zaključeni seriji prvega kroga končnice proti Phoenixu. Več kot pet minut niso dosegli koša, Los Angeles je prišel do nekaj točk prednosti, tik pred koncem prvih 12 minut pa so domačini prevzeli vajeti v svoje roke in vodstva niso več izpustili iz rok.

Prvi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander (18 točk) je imel težave, izgubil je zanj nenavadno visoko število žog (6), za podvajanje branilcev iz vrst Los Angelesa ni imel pravega recepta. Zaradi težav v napadu in po zaslugi znova odličnega LeBrona Jamesa, ki je s 27 točkami naredil, kar je lahko, so bili še sredi tretje četrtine gostje v igri za presenečenje, ko so pri rezultatu 65:69 zaostajali le za štiri točke.

V tej končnici so že pripravili še večji zasuk, tudi uspeh v Oklahomi ni bil nedosegljiv, a bi moral preostanek moštva odigrati mnogo bolje. Austin Reaves (3-16, 8 točk) in Marcus Smart (12 točk) sta skupaj zgrešila 24 od 31 metov iz igre, v tej izvedbi gre za drugo oziroma tretje napadalno orožje Jezernikov, ki bi za zmago proti velikim favoritom potrebovali vsaj 15 točk več od Reavesa, ki naj bi bil nosilec igre v prihodnji petletki.

Znova je bil hladen tudi Luke Kennard s klopi (7 točk), za nameček so zaradi poškodbe dlani ostali še brez Jarreda Vanderbilta in Los Angeles se porazu ni izognil. Na drugi tekmi v noči na petek (3.30) bodo imeli v Oklahomi še eno priložnost, da pridejo do zmage in se v Kalifornijo vrnejo z izenačeno serijo v žepu.

Luka Dončić je poskušal pomagati s klopi. Foto Alonzo Adams/Reuters

Kako kaže Dončiću? Kamera je večkrat ujela njegov žalostni pogled na klopi za rezervne košarkarje, ki je povedal vse. Novic glede stanja zadnje stegenske mišice še ni, za zdaj ostaja najbolj verjetno, da bi se Luka na parket lahko vrnil za četrto tekmo serije v začetku prihodnjega tedna.

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18)
Holmgren 24 in 12 skokov, Mitchell in Gilgeous-Alexander 18; James 27, Hachimura 18, Smart 12.

Tudi Detroit do prednosti

Z 1:0 so v seriji s Clevelandom povedli tudi prvi nosilci vzhodne konference iz Detroita, bilo je 111:101. Pri Clevelandu sta Donovan Mitchell in James Harden skupaj dosegla 45 točk, a je imel Detroit tokrat več razpoloženih košarkarjev, vsi člani začetne peterke so končali z dvomestnim številom točk. Najboljši je bil Cade Cunningham s 23 točkami in 7 asistencami.

Detroit Pistons 111:101 Cleveland Cavaliers
Cunningham 23, Harris 20, Robinson 19; Mitchell 23, Harden 22, Strus 19.

Datum Tekma Ura Rezultat Dončić 
6. maj Oklahoma City - LA Lakers  2.30 108:90 Ni igral
8. maj Oklahoma City - LA Lakers 3.30    
10. maj LA Lakers - Oklahoma City 2.30    
12. maj LA Lakers - Oklahoma City 4.30    
14. maj Oklahoma City - LA Lakers Še ni znano    
17. maj LA Lakers - Oklahoma City Še ni znano    
19. maj  Oklahoma City - LA Lakers Še ni znano    

