Čeprav je že v petem desetletju, je LeBron James še kralj

Los Angeles Lakers gre odlično v dvoboju prvega kola končnice lige NBA v zahodni konferenci tudi brez dveh zvezdnikov, najboljšega strelca Luke Dončića in Austina Reavesa. Proti Houstonu so jezerniki ponoči še tretjič zmagali in so le še no zmago oddaljeni od napredovanja. Vajeti je v svoje roke prevzel LeBrona James, ki je z odločilnim izbijanjem žoge in s trojko 13 sekund pred koncem Los Angeles Lakers zagotovil podaljšek. V tretji tekmi je bil »kralj« James Z 28 točkami najučinkovitejši v moštvu iz Kalifornije, ki je v Teksasu izpeljalo eno od zgodovinskih tekem in končnic.

V zadnjih 29 letih je le eno moštvo nadomestilo šest točk ali več zaostanka v zadnjih 30 sekundah v tekmah na izpadanje. V tem obdobju je bil izid zmagovalcev s takšno prednostjo kar 1713:1. Teksaške »rakete« so na seznam tovrstnih poražencev druge. Kdo so prvi? Pred dvema letoma so že dobljeno tekmo proti Philadelphii v poraz spremenili košarkarji New Yorka Knicks.

LeBron James je postavil še en rekord, star le tri dni, in prav svojega, kot najstarejšega košarkarja, ki je bil v končnici najboljši strelec svojega moštva. Dosegel ga je star 41 let in 15 dni.