LeBron James postregel z marketinško potegavščino

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James je napovedal posebno odločitev in športno javnost spodbudil k številnim špekulacijam o svoji prihodnosti. Vse skupaj pa je bila le marketinška potegavščina oziroma poteza njegove službe za odnose z javnostmi ob oznanitvi sodelovanja z vodilno blagovno znamko konjaka.

V posebnem naznanilu na družbenih omrežjih je, oblečen v skoraj identično srajco kot leta 2010, ko je iz Clevelanda odšel k Miamiju, v ponedeljek zvečer obljubil »odločitev vseh odločitev«.

To je v košarkarski javnosti spodbudilo številna ugibanja o morebitni spremembi okolja in bolj verjetno o koncu njegove športne poti, posledično pa je dvignilo cene vstopnic za tekme Los Angeles Lakers, pri katerih si slačilnico deli s slovenskim asom Luko Dončićem.

Vse skupaj je bila le strategija Jamesove ekipe za odnose z javnostmi ob sklenitvi posebnega sodelovanja z vodilno blagovno znamko konjaka, ki bo naprodaj še ta mesec.

Za Lakers igra od sezone 2018/19. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Štiridesetletni James je s ponedeljkovo objavo spomnil na »odločitev« izpred 15 let, ko je v posebni televizijski oddaji dejal, da bo »svoj talent odnesel« v Miami ter tam združil moči z Dwyanom Wadom in Chrisom Boshom. Kasneje je velika trojica z vročico osvojila dva šampionska prstana (2012, 2013).

Od ponedeljkovega kratkega posnetka do danes so cene vstopnic za zadnjo tekmo rednega dela jezernikov skokovito narasle, ponekod tudi za 500 odstotkov. Najnižje cene so na določenih platformah znašale med 400 in 800 evrov.

James, ki bo konec decembra dopolnil 41 let, bo čez nekaj tednov začel že svojo 23. sezono v ligi NBA. Za Lakers igra od sezone 2018/19.