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Košarka

LeBron James presenetil, izbral Philadelphio in škodil Dončiću

Odločitev LeBrona Jamesa, da odide na vzhodno obalo, je presenetila marsikoga, močno je otežila tudi delo Los Angeles Lakers na poletni tržnici.
Nihče ne ve, na kaj bo na koncu pristal Jonathan Kuminga - ali kje. FOTO: Brad Penner/Reuters
Galerija
Nihče ne ve, na kaj bo na koncu pristal Jonathan Kuminga - ali kje. FOTO: Brad Penner/Reuters
Nejc Grilc
26. 7. 2026 | 17:15
26. 7. 2026 | 17:44
3:16
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V ligi NBA je v petek zjutraj zavelo olajšanje. LeBron James je vendarle izpustil ligo iz primeža in oznanil, da bo kariero nadaljeval pri Philadelphii 76ers in se z Joelom Embiidom, Jaylenom Brownom in Tyresejom Maxeyjem podal v lov za še en naslov. »Ni šlo za denar ali družino, želim garati, se žrtvovati in znova zmagovati,« je nekoliko presenetljivo odločitev pojasnil James. Čeprav je zamenjal konferenco in bo igral na drugem koncu ZDA, še vedno vpliva tudi na Luko Dončića.

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Podpisal je pogodbo za 8 milijonov dolarjev za dve leti. Zanimivo je, da je še ob koncu sezone prek svojih predstavnikov Los Angelesu sporočil, da želi maksimalno pogodbo z zneskom, ki bo presegal 50 milijonov dolarjev, zdaj pa je podpisal dogovor za le delček te vsote. Za Lakers je LeBron preteklost, a 41-letnik še vedno vpliva na njihovo poslovanje na poletni tržnici.

Rob Pelinka še ni obupal nad Jonathanom Kumingo, zaradi odločitve Jamesa pa je pot do mladega zvezdnika za Los Angeles postala veliko težja. Nekaj novinarjev v ZDA sicer poroča, da si Kuminga želi končati v mestu angelov, a je takoj po odločitvi Jamesa sporočil, da pričakuje ponudbo, ki bo na letni ravni presegala 20 milijonov dolarjev.

V mislih ima predvsem Cleveland, ki je hranil denar in pripravljal prostor za Jamesa, a se tokrat zvezdnik ni želel vrniti domov v Ohio. Tako so Konjeniki čez noč postali prvi favoriti za dogovor s Kumingo in Atlanto, Los Angeles sicer ostaja v igri, a bi moral 23-letnik precej znižati svoja pričakovanja. Anthony Slater, ki pokriva ligo NBA za ESPN, je poročal, da Pelinka »pogosto kliče Kumingo« in še ni vrgel puške v koruzo.

Zamudili so priložnost

Novinar mreže ESPN Brian Windhorst, ki zelo podrobno spremlja tako Los Angeles kot LeBrona Jamesa, je potrdil, da je LA imel priložnost za dogovor s Kumingo, a so jo zamudili. »Pred dvema tednoma se je odpiralo okno, ko so v Washington poslali DeAndreja Aytona. Takrat je bila Atlanta zainteresirana, da se pridruži menjavi in Kuminga bi lahko odpotoval v Los Angeles. Takrat bi mu Los Angeles lahko ponudil nekaj manj kot 15 milijonov letno,« je poročal Windhorst.

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Vse bolj se zdi, da bo Dončić v prihodnji sezoni moral shajati brez atletskega krila, ki bi pomlajenim Jezernikom prišel zelo prav. Iz Los Angelesa bo moral oditi še kdo, najverjetneje Bronny James, ki bi se očetu lahko pridružil v Philadelphii, še posebej, če bodo 76ers zanj pripravljeni ponuditi nadomestilo v obliki izbora v drugem krogu nabora.

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LeBron JamesLos Angeles LakersLuka DončićLiga NBAJonathan Kuminga

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